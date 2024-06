Antonella Clerici, come sta dopo l’operazione: parla il chirurgo

Il 13 giugno, Antonella Clerici ha condiviso un post su Instagram spiegando di essersi sottoposta a un’operazione alle ovaie. La conduttrice di È sempre mezzogiorno è tornata a casa, e le condizioni di salute dopo l’operazione sono molto buone. A parlare è il chirurgo che ha effettuato l’intervento, spiegando che “non ci sono molti timori per la diagnosi”, e che al momento si attendono gli esiti istologici.

Come sta Antonella Clerici dopo l’operazione

Antonella Clerici è stata ricoverata la scorsa settimana a Roma presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena: è stata una settimana tutt’altro che semplice per la conduttrice, che si è sottoposta all’operazione e si è ritrovata ad affrontare un lutto, ovvero la morte dell’amato cugino Roberto. Su Instagram, la Clerici ha comunicato ai fan di essersi sottoposta all’operazione dopo una visita di controllo a una cisti ovarica, spiegando l’importanza della prevenzione.

Dopo l’intervento, la Clerici è tornata a casa ad Arquata Scrivia, nella sua “casa nel bosco”, al confine tra il Piemonte e la Liguria, tra alberi, natura e animali, dove vive insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. “Adesso un po’ di convalescenza”, ha scritto, sottolineando che in momenti come questi viene riscoperto il valore dell’ozio, ma soprattutto di prendersi cura di sé. L’intervento di ovariectomia è andato per il meglio.

All’Adnkronos, il chirurgo che l’ha operata (Enrico Vizza, n.d.r.) ha fatto maggiore chiarezza sulle condizioni della conduttrice, specificando che entro due settimane arriveranno gli esiti istologici. In ogni caso, in base alla sua esperienza, l’esito dovrebbe essere tranquillizzante: “L’intervento è andato molto bene. È stato eseguito per via laparoscopica, con strumenti molto piccoli, da 3 millimetri, con una piccolissima cicatrice. Dal punto di vista estetico, in pratica, non si vedrà nulla”.

Perché Antonella Clerici si è operata d’urgenza

Perché si è reso necessario un intervento tanto urgente? Per una cisti ovarica che è stata monitorata a causa di alcuni cambiamenti negli ultimi mesi. “Si è dovuto intervenire molto rapidamente per avere un esame istologico, tuttora in corso, in grado di indicare la natura della formazione. La conferma definitiva ce l’avremo solo nelle prossime settimane”. Le speranze sono, in ogni caso, molto buone, considerando che il pericolo è “rientrato in un certo senso, i timori sono bassi sul piano oncologico”.

Tanto il chirurgo Enrico Vizza quanto la conduttrice hanno ricordato l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, legata in particolare alla salute della donna, che per certi versi è più complessa rispetto a quella dell’uomo. “Particolarmente in alcuni momenti della vita, menopausa e perimenopausa”.

La conduttrice è stata supportata da tantissimi colleghi e amici vip, da Alberto Matano e Mara Venier. L’affetto è stato immediato: “Forza, siamo con te”. La dottoressa Calcagni, ginecologa famosa sui social, ha ringraziato la Clerici per la sua testimonianza e per aver sostenuto il tema della prevenzione pubblicamente. Ora la conduttrice è nella sua splendida casa, e al suo fianco ci sono il compagno Vittorio e la figlia: in convalescenza in mezzo alla natura, per fortuna tutto è andato per il meglio.