Chiara Ferragni, sorridente e soddisfatta mentre esce dallo studio del suo avvocato

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Dopo un periodo di tempesta che sembra ancora non essere archiviato del tutto, Chiara Ferragni ha tutta l’intenzione di fare dei passi concreti verso una maggiore serenità personale e professionale.

L’imprenditrice digitale che, nel bene e nel male, nel corso della sua carriera social ha acceso riflettori ormai difficili da spegnere, ora raccoglie e ordina i pezzi del puzzle sfoggiando un sorriso soddisfatto all’uscita dello studio del suo avvocato.

Chiara Ferragni esce sorridente dallo studio del suo avvocato

Un sorriso pieno, uno sguardo sereno. Chiara Ferragni è stata avvistata mentre usciva dallo studio del suo avvocato visibilmente rilassata. Una scena che, per quanto semplice e per nulla nuova a coloro che hanno seguito le vicende personali e giudiziarie dell’influencer, racconta una nuova attitudine dopo mesi segnati da crisi personali e mediatiche che l’hanno spesso portata a doversi confrontare con i suoi legali.

Difficile sapere il motivo della vista, ma la differenza, questa volta, sta proprio nella sua nuova attitudine: un sorriso, un saluto e una serenità che Chiara sta provando a trasmettere ai suoi fan anche sui suoi canali social, da sempre terreno di racconti personali e oggi, forse, mezzo per raccontare una trasformazione e, chissà, una rinascita.

Fonte: IPA

Il tentativo di rinascita di Chiara Ferragni

Prima il lungo periodo di difficoltà partito dal cosiddetto Pandoro-gate, scandalo che ha messo a dura prova la sua reputazione professionale, poi la fine del matrimonio con Fedez: due battute d’arresto che hanno aperto una lunga fase di silenzio social e riflessione per Chiara, da sempre abituata a stare sugli schermi luminosi di fan e haters, forse però non a livelli così difficili e densi di informazioni.

A fare ancora più rumore, poi, le tantissime indiscrezioni personali rispetto al rapporto con Fedez e le rivelazioni di Fabrizio Corona che hanno sottolineato come una relazione così iconica e invidiata si sia sgretolata senza controllo.

Eppure, nonostante le difficoltà, Chiara sembra davvero aver scelto di reagire: a modo suo, con piccoli passi pubblici ma, probabilmente, grandi cambiamenti interiori. Negli ultimi tempi, infatti, l’influencer sembra aver trovato una nuova linfa. È tornata a pubblicare contenuti con più frequenza, appare più leggera, più autentica. Meno patinata, più vicina.

Dai suoi impegni lavorativi ai concerti, passando per il racconto delle feste di compleanno dei piccoli Vittoria e Leone, l’influencer ha cambiato narrazione e punta a farsi vedere sotto una luce diversa: quella di chi, pur avendo toccato il fondo, sta provando a risalire.

I problemi, certo, non sono ancora finiti: la strada verso una ripresa imprenditoriale che possa anche solo riavvicinarsi all’impero che aveva costruito in passato è ancora ben lontana. Che il tempo speso a godersi le sue passioni e i contenuti che raccontano di una Chiara senza trucco e senza trucchi sia davvero il primo passo verso una versione più forse più felice di sé? Il pubblico, intanto, osserva. E forse, per la prima volta dopo tanto tempo e al netto degli haters, si rivede in lei non come icona, ma come donna che nonostante gli errori sta provando a ripartire.