Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Ogni contenuto digitale condiviso da Chiara Ferragni, si sa, ottiene sempre un grande seguito e, a volte, viene seguito da polemiche e critiche. Di recente l’imprenditrice digitale ha deciso di raccontare ai suoi numerosi ammiratori la sua ultima passione, quella per l’equitazione, e gli ultimi giorni passati a contatto con la natura.

La galleria di foto dell’influencer, però, ha ricevuto diversi commenti negativi, per la scelta di Chiara Ferragni di mostrarsi completamente senza trucco.

Chiara Ferragni, la passione per l’equitazione

Chiara Ferragni sta vivendo una vera nuova vita, dopo la fine del suo matrimonio con Fedez e il sopraggiungere di alcune problematiche a livello lavorativo. Da allora l’imprenditrice digitale sembra voler sperimentare nuove avventure, dedicarsi ai suoi veri affetti e provare a raccontarsi in modo più autentico.

Anche nel campo dei rapporti interpersonali, l’influencer ha scelto, per stare al suo fianco, un uomo piuttosto diverso dall’ex marito. Si tratta di Giovanni Trochetti Provera, che sembra mettere la riservatezza al centro della sua vita privata e, infatti, le uscite pubbliche con Chiara Ferragni sono state, a oggi, molto limitate. Sembra che l’imprenditore fosse presente alla lussuosa festa di compleanno in onore di Vittoria Lucia Ferragni, che ha avuto luogo in un hotel prestigioso di Milano, ma nessuna prova fotografica è trapelata a riguardo.

Forse proprio con il suo fidanzato, Chiara Ferragni ha trascorso il weekend del 5-6 aprile in provincia di Como e, precisamente, a Carimate, nella Scuderia Montesolaro. In questo luogo da sogno, l’imprenditrice digitale si è esercitata in una sessione di equitazione, che sembra averla coinvolta molto, visto che sui social ha raccontato l’esperienza con una gallery di foto, accompagnata da una didascalia che mostra tutto il suo coinvolgimento per questo sport: “Nuovi sogni sbloccati”.

Nelle foto si vede Chiara Ferragni in sella a un meraviglioso cavallo bianco, mentre indossa un look casual, composto da jeans, camicia a quadri neri e rosa, canottiera bianca e stivaloni neri. L’influencer ha indossato ovviamente anche l’immancabile caschetto da equitazione. Nei diversi scatti che componevano la galleria social, l’imprenditrice digitale si è mostrata completamente senza trucco.

Chiara Ferragni no-make up

Chiara Ferragni è rifiorita, dopo aver superato un periodo buio conseguente allo scandalo del Pandoro e alla fine del suo matrimonio. L’influencer digitale ha svelato, con un video condiviso su TikTok, di vedersi anche più bella, soprattutto senza trucco: “Cos’è questa storia che sto cominciando, a 37 anni, a piacermi di più praticamente struccata e senza mascara, che truccata?”. Il contenuto digitale dell’imprenditrice digitale, però, ha ricevuto diverse critiche da parte dei suoi haters: “Senza trucco non sei così bella come si pensava”. Ma non sono mancati anche gli ammiratori che hanno deciso di mandarle il loro supporto: “Bellissima senza trucco”.

In ogni caso l’imprenditrice digitale non si lascia abbattere dai commenti negativi e, in un altro post social, ha raccontato tutto il suo ottimismo per il futuro: “Penso che il prossimo colpo di scena è che le cose stanno per andare davvero bene. Penso che questo mondo si aprirà per te in modi inimmaginabili. Penso che tu stia entrando nel tuo migliore capitolo finora”.