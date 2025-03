Chiara Ferragni, la dedica per il compleanno di Vittoria: “Spero di renderti fiera”

Chiara Ferragni ha scritto una dolcissima dedica per augurare il meglio alla piccola Vittoria nel giorno del suo quarto compleanno

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è pronta a festeggiare la sua bimba Vittoria nel giorno del suo quarto compleanno: dopo la festa per Leone, Chiara ha voluto dedicare qualche parola anche alla sua secondogenita condividendo una dolcissima foto sul suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni, la dedica per il compleanno di Vittoria

Dopo la festa e la dedica condivisa per i 7 anni di Leone, per Chiara Ferragni è arrivato il momento di festeggiare anche il compleanno della piccola Vittoria. La sua seconda figlia, nata il 23 marzo 2021 dal matrimonio con Fedez, compie infatti 4 anni: un traguardo che l’imprenditrice digitale ha voluto condividere con i suoi follower in un dolce post Instagram.

Chiara ha ripreso una delle prime foto fatte insieme alla piccola Vittoria: lei, in ospedale, che stringe tra le braccia emozionata quella piccola nuova vita che da ormai 4 anni riempie le sue giornate di sorrisi.

A corredo della foto, una piccola lettera per augurarle il meglio nel suo giorno speciale: “La mia piccola peste oggi compie 4 anni. Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma”.

Come accaduto per il post dedicato a Leone, Chiara si è lasciata andare a una riflessione sugli ultimi anni vissuti da madre e sulle bellissime emozioni condivise, oltre ad augurarsi di poter essere sempre una figura di sostegno per lei.

Sotto al post, non mancano gli auguri dei tantissimi fan che hanno potuto vivere tramite i social la bambina fin dalla sua nascita: insieme a loro, anche quelli di Valentina Ferragni e Veronica Ferraro, storica amica di Chiara.

La festa di compleanno di Leone e Vittoria

Nonostante Chiara non mostri più Leone e Vittoria con la stessa serenità di un tempo, l’influencer ha comunque condiviso alcuni momenti della festa condivisa organizzata per il compleanno dei suoi due bambini nati a pochi giorni di distanza.

Una festa che potesse far felici entrambi: un party a tema Sonic, il noto riccio animato, con una bellissima torta e una pioggia di palloncini sui toni del rosa e del blu. Immancabile, poi, una piscina di palline colorate in cui Chiara e sua sorella Valentina si sono immerse divertite.

Tutto il necessario per far divertire i bambini in una giornata speciale accanto alle persone più care. Impossibile capire se, tra gli invitati, ci fosse anche Fedez, che nel frattempo si sta impegnando nella sua carriera di cantante dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Nessuna foto o commento ha infatti fatto pensare che il rapper fosse presente alla festa organizzata da Chiara.

I due, reduci da una separazione turbolenta anche a causa delle diverse rivelazioni che Fabrizio Corona ha divulgato nel corso delle puntate di Falsissimo, stanno infatti cercando di ritrovare serenità: l’obiettivo, come sempre, e provare a proteggere Leone e Vittoria che, nonostante le incomprensioni e gli allontanamenti della coppia, rimangono il loro primo pensiero.