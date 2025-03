Chiara Ferragni, la dolce dedica a Leone per il suo compleanno: “Ti amo più di ieri e meno di domani”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Dopo un periodo piuttosto complicato a livello personale e professionale, Chiara Ferragni sembra sulla strada giusta per ritrovare una nuova serenità. Accanto a lei, come sempre, c’è il calore della sua famiglia, che negli ultimi mesi non le ha mai fatto mancare il supporto.

Un legame profondo che condivide con le sorelle, con il resto della sua famiglia e, naturalmente, con Leone e Vittoria, i suoi amatissimi bambini. Oggi Chiara racconta ancora una volta questo affetto, dedicando dolci parole a Leone per il suo settimo compleanno.

Chiara Ferragni, la dedica per i 7 anni di Leone

Leone Lucia Ferragni compie 7 anni. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez raggiunge un traguardo importante, circondato dall’affetto della sua famiglia. In questi anni, i fan hanno potuto seguirne la crescita attraverso gli aneddoti condivisi dai suoi genitori, rendendolo uno dei bambini più amati sui social.

Per celebrare il giorno della sua nascita avvenuta nel 2018, Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi profili social una dolcissima dedica per quel bambino sempre dolce e sorridente che, negli ultimi anni, ha riempito la sua vita ed è stato, insieme alla sorellina Vittoria, motivo di gioia e fonte di affetto nei momenti di maggiore difficoltà.

Chiara ha condiviso una foto scattata nei primissimi giorni di vita di Leone, in cui le loro mani si stringono con dolcezza, accompagnata da una dedica piena di emozioni: “A te che mi hai reso mamma e hai dato senso a ogni giorno della mia vita. A te che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perché sei stato l’emozione più forte mai provata. A te che, insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perché sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre. A te che sei tutto quello che ho sempre sognato, il mio bambino magico.”

Chiara ha poi concluso la lettera con un augurio per il futuro di Leone: “Oggi compi 7 anni e io non potrei essere più fiera di te. Ti auguro una vita piena d’amore e di libertà. Ti amo più di ieri e meno di domani, di un amore che solo una mamma può capire.”

Gli auguri per Leone e un nuovo capitolo per Chiara

In pochissimo tempo, il post condiviso da Chiara per il compleanno di Leone ha ricevuto moltissimi commenti di auguri. Oltre ai fan dell’influencer e alle zie del piccolo Lucia Ferragni, si sono uniti anche volti noti come Chiara Biasi e Veronica Ferraro, legate a Chiara da una profonda amicizia.

Questo momento di gioia potrebbe portare nuova serenità a Chiara, dopo il periodo difficile segnato anche dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Nel suo podcast, infatti, ha raccontato dettagli sulla fine della relazione tra Chiara e Fedez, rendendola ancora una volta uno dei personaggi più discussi degli ultimi mesi.

Ora, l’obiettivo di Chiara è di celebrare il giorno più bello di Leone: l’influencer, dopo una serie di impegni, è infatti tornata a Milano per festeggiare insieme alla sua famiglia.