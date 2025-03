Chiara Ferragni, la querela a Corona: “Dice falsità”. E splende alla Paris Fashion Week

Chiara Ferragni continua decisa per la via della sua rinascita in quel di Parigi, ed intanto risponde a qualche domanda scomoda in merito agli ultimi gossip: ecco tutto quello che sappiamo

Fonte: IPA Chiara Ferragni

È finalmente rinascita per Chiara Ferragni: colei che ha inventato il mestiere dell’Influencer è definitivamente tornata in pista gettandosi a capofitto nell’ambiente della moda, quello che da sempre più l’appassiona, proprio nel caotico quanto affascinante periodo delle varie Fashion Week. Un momento decisamente opportuno per ricominciare dal principio, che però non l’ha del tutto salvata dalla curiosità in merito ai gossip che circolano sul suo conto.

Chiara Ferragni ha (davvero) querelato Corona: ecco cosa ha detto

Le ultime voci che hanno visto protagonista Chiara Ferragni, infatti, non sono ancora state dissipate del tutto tanto che, tra una sfilata ed un’altra, l’imprenditrice digitale è stata intercettata proprio da un inviato del programma di Rai Tre Lo stato delle cose di Massimo Giletti.

L’argomento principale della piccola intervista? Ovviamente il cosiddetto Pandoro-gate, che per il momento la vede rinviata a giudizio per truffa aggravata con un’udienza fissata al prossimo settembre: “Sto molto bene. Come mi si sto preparando all’udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente alla fine” ha detto lei.

Ma non è certo finita qui. L’argomento si è successivamente – ed inevitabilmente – spostato a proposito delle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul suo conto, che nel noto podcast Falsissimo ha diffuso la notizia secondo la cui l’ormai ex moglie di Fedez avrebbe intrattenuto dei flirt con Naska e Achille Lauro, tradendolo. “Ho querelato Fabrizio Corona, l’ha detto anche lui. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così” è stata la risposta secca della diretta interessata.

Fabrizio Corona aveva effettivamente comunicato in prima persona di essere stato diffidato in seguito alle rivelazioni in merito ai presunti tradimenti avvenuti all’interno del rapporto tra i Ferragnez. “Stamattina mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy“, aveva reso noto ai propri followers su Instagram pubblicando l’atto di diffida da parte dell’avvocato Giuseppe Iannacone, legale di Chiara Ferragni.

Come andrà a finire l’intricata vicenda ancora non lo sappiamo, ma la nuova energia con cui la Regina delle Influencer sta affrontando la cosa, il tutto a passo svelto e deciso tra una sfilata e l’altra della Paris Fashion Week in corso, fa ben sperare.

Chiara Ferragni splende alla Paris Fashion Week: il look da Schiaparelli

Dopo l’abbagliante mise sfoggiata da Stella McCartney, Chiara Ferragni ha preso ovviamente parte anche alla sfilata di Schiaparelli presso il Musee d’Art Modern di Parigi: per l’occasione questa volta ha scelto ha scelto di esplorare lo stile mannish tanto in voga impreziosendolo grazie a gioielli d’ispirazione surrealista.

Essendo stata, quella in oggetto, una delle maison coinvolte nella creazione degli abiti indossati per l’esperienza alla co-conduzione di Sanremo 2023 la sua presenza non ha stupito affatto.

Fonte: IPA

L’imprenditrice ha dunque dato il meglio di sé e si è buttata sul black and white per assistere allo show disegnato da Daniel Roseberry: eccola con addosso una voluminosa bianca (disponibile alla modica cifra di 45000 euro sul sito ufficiale del brand) con tanto di corpetto incorporato e maniche a sbuffo, affiancata a pantaloni sartoriali neri e scarpe in vernice.

La ciliegina sulla torta, infine, i Charm Ring, ovvero gli orecchini a clip in ottone dorato a forma di occhio e naso a ricordare l’anima surrealista della casa di moda di Elsa Schiaparelli.