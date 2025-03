Paris Fashion Week marzo 2025, quando inizia e il calendario delle sfilate

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Chanel, Paris Fashion Week 2024

La Paris Fashion Week 2025 è pronta a conquistare la capitale francese dal 3 all’11 marzo, chiudendo il mese più intenso della moda dopo New York, Londra e Milano. Il calendario si preannuncia fitto di appuntamenti, tra debutti attesissimi, ritorni iconici e show che promettono di lasciare il segno. I grandi nomi della moda internazionale si danno appuntamento nella Ville Lumière, portando in passerella le collezioni Autunno/Inverno 2025-26.

I grandi protagonisti della Paris Fashion Week 2025

La Paris Fashion Week 2025 accende i riflettori su una moda che incanta e sorprende, trasformando la città in un palcoscenico di sogni e creatività. Il 4 marzo Dior svela la sua visione tra sartorialità e femminilità eterea, mentre Undercover intreccia punk e suggestioni oniriche. Alaïa, con la sua sensualità scolpita, firma un debutto storico nel calendario ufficiale, promettendo una collezione che esalta le curve e la forza della donna contemporanea.

Il 5 marzo è un inno all’eleganza senza tempo: Courrèges e The Row disegnano la purezza delle linee con un minimalismo sofisticato, mentre Dries Van Noten e Balmain giocano con colori e volumi, portando la couture in una dimensione audace e contemporanea. Ogni look è studiato per evocare emozioni, dimostrando come la moda sia un’arte in continua evoluzione.

Il 6 marzo il romanticismo bohémien di Chloé si intreccia con il dark glamour di Rick Owens, mentre Schiaparelli trasforma la passerella in un’opera d’arte surreale, dove il confine tra moda e sogno diventa impalpabile. Il 7 marzo la magia della moda si esprime nella maestria sartoriale di Givenchy, nell’energia vibrante di Kenzo e nell’estetica poetica di Yohji Yamamoto, che ancora una volta sfida il tempo con le sue creazioni sospese tra rigore e libertà.

Fonte: IPA

L’8 marzo è il giorno della sperimentazione pura: Junya Watanabe, Vivienne Westwood e Comme des Garçons rompono gli schemi, dando vita a silhouette scultoree e inaspettate, mentre Alexander McQueen dipinge la passerella con il suo inconfondibile romanticismo gotico, fatto di drappeggi, contrasti e dettagli sartoriali straordinari.

Il 9 marzo è un tributo all’eleganza senza tempo, con Valentino che incanta con le sue linee fluide e leggere, e Balenciaga che sfida le regole del lusso, tra volumi esagerati e richiami alla street couture. Coperni, invece, promette un colpo di scena che potrebbe ridefinire il concetto stesso di moda contemporanea.

Il 10 marzo Louis Vuitton e Marine Serre chiudono la giornata con un mix di innovazione e savoir-faire, portando in passerella un equilibrio perfetto tra avanguardia e tradizione, tra passato e futuro. Ogni dettaglio è studiato per lasciare un segno, in un gioco di contrasti che cattura lo sguardo e racconta storie di stile.

Gran finale l’11 marzo, con la raffinatezza eterea di Chanel, l’ironia sofisticata di Miu Miu e il misterioso fascino di Saint Laurent, che cala il sipario su una settimana all’insegna della bellezza, del talento e dell’arte della moda. Un’edizione che promette di essere ricordata come un viaggio straordinario nel cuore della creatività parigina.

Fonte: IPA

Calendario completo della Paris Fashion Week 2025

Lunedì 3 marzo

Weisanto – 16:30

CFCL – 18:00

Cowherd – 20:00

Martedì 4 marzo

Sun – 10:30

Marie Adam-Leenaerdt – 12:00

Mame Kurogouchi – 13:00

Christian Dior – 14:30

Anrealage – 16:00

Undercover – 17:00

Alainpaul – 18:00

Alaïa – 19:00

Mercoledì 5 marzo

Courrèges – 10:30

The Row – 12:00

Casablanca – 13:00

Dries Van Noten – 14:00

Cecilie Bahnsen – 15:00

Stella McCartney – 16:00

Acne Studios – 17:30

Tom Ford – 19:00

Balmain – 20:30

Giovedì 6 marzo

Chloè – 10:00

Off-White – 11:30

Rabanne – 13:00

Christopher Esber – 14:00

Hodakova – 15:30

Uma Wang – 16:30

Rick Owens – 17:30

Schiaparelli – 19:00

Isabel Marant – 20:00

Venerdì 7 marzo

Leonard Paris – 10:00

Givenchy – 11:00

Issey Miyake – 13:00

Giambattista Valli – 14:30

Nina Ricci – 15:30

Christian Wijnants – 16:30

Kenzo – 17:30

Yohji Yamamoto – 19:00

Victoria Beckham – 20:00

Sabato 8 marzo

Junya Watanabe – 09:30

Ludovic de Saint Sernin – 10:30

Black Kei Niyomiya – 12:00

Vivienne Westwood – 13:00

Hermès – 14:30

Elie Saab – 18:00

Like Boys – 17:00

Ann Demeulemeester – 18:30

McQueen – 20:00

Domenica 9 marzo

Lacoste – 11:00

Niccolò Pasqualetti – 12:00

Duran Lantink – 13:00

Akris – 14:00

Valentino – 15:00

Ottolinger – 16:30

Atlein – 17:30

Balenciaga – 19:00

Coperni – 20:30

Lunedì 10 marzo

Sacai – 10:00

Marine Serre – 12:00

Gabriela Hearst – 13:30

Zimmermann – 14:30

Shiatzy Chen – 15:30

Rokh – 17:00

Pierre Cardin – 18:30

Louis Vuitton – 20:00

Martedì 11 marzo