Kate Moss, a 52 anni la trasparenza più audace della Paris Fashion Week

IPA/Getty Images Kate Moss, 10 look che hanno fatto la storia da vera icona di stile

Alla Paris Fashion Week 2026 basta un’apparizione per ricordare perché alcune donne restano icone anche quando la moda cambia pelle stagione dopo stagione. Kate Moss arriva allo show Tom Ford e lo fa come solo lei sa fare: con un look che sembra semplice ma che, a guardarlo bene, racconta tutto il suo modo di intendere la moda. Sensuale, diretto, senza sovrastrutture.

Kate Moss, rischia tutto alla Paris Fashion Week 2026

Chi segue la moda lo sa: Kate Moss non ha mai avuto bisogno di effetti speciali. La sua forza è sempre stata un istinto quasi infallibile nel scegliere capi che sembrano naturali su di lei, anche quando sono tutt’altro che facili.

Alla Paris Fashion Week 2026 la top model britannica si presenta allo show Tom Ford con una blusa in chiffon nero completamente trasparente, disseminata di minuscoli pois bianchi. Il tessuto è sottilissimo, quasi impalpabile, e lascia intravedere il corpo senza filtri. Kate la indossa senza reggiseno, trasformando un capo potenzialmente provocatorio in un gesto di pura sicurezza stilistica.

La costruzione della camicia è raffinata: collo alto morbido, fiocco leggero che cade sul petto, maniche ampie leggermente arricciate sui polsi. Un taglio che ricorda certe camicie rétro reinterpretate con un twist moderno. Il pois minuscolo spezza il nero e rende la trasparenza più grafica, meno ovvia.

Sotto la blusa, la top model sceglie una gonna midi in pelle nera con lavorazione fishnet. La superficie lucida riflette la luce dei flash, mentre la trama a rete crea un gioco visivo che lascia intravedere la pelle lungo i fianchi e sul retro. La silhouette è aderente, costruita per seguire il corpo senza rigidità, con un taglio che arriva appena sotto il ginocchio.

Getty Images

Ai piedi, la Moss indossa un paio di slingback nere con punta affilata e tacco sottile, un modello essenziale che slancia la figura senza rubare attenzione al resto del look. Le scarpe hanno un design pulito, quasi invisibile nella costruzione dell’outfit.

Gli accessori sono pochi ma calibrati. Un paio di orecchini in oro con piccoli diamanti illumina il viso, mentre tra le mani la top model stringe una mini clutch in pelle nera dal design minimal.

I capelli biondi, leggermente mossi, sono portati sciolti con una riga laterale morbida. Il beauty look è discreto: pelle luminosa, occhi appena sottolineati e labbra nude. Tutto sembra naturale, quasi casuale. Ed è proprio questa apparente semplicità a rendere il look così potente.

Getty Images

Kate Moss e quell’idea di sensualità che non passa mai di moda

Guardando Kate Moss oggi viene spontaneo pensare a quanto il suo stile abbia influenzato la moda contemporanea. Molti dei trend che vediamo ovunque – dalle trasparenze al cosiddetto naked dressing – fanno parte del suo guardaroba da decenni.

Negli anni Novanta Kate Moss ha costruito un’estetica fatta di slip dress, lingerie a vista, tessuti leggeri che lasciano intravedere il corpo senza mai diventare volgari. Un modo di vestire che allora sembrava rivoluzionario e che oggi è tornato prepotentemente sulle passerelle. Il look scelto per la Paris Fashion Week sembra quasi un omaggio a quell’epoca. Non è nostalgia, però. Piuttosto è la dimostrazione che alcuni codici stilistici funzionano ancora perché nascono da un’intuizione forte.