Kate Moss: i 50 anni di una diva ribelle, tra rock e passerelle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Kate Moss compie 50 anni

Kate Moss, 50 anni vissuti pericolosamente, tra successi, scandali, relazioni pericolose e vizi pericolosi. La piccolina (alta “solo” 170 cm) tra le top model più grandi degli anni ’90 e 2000, il 16 gennaio 2024 varca il mezzo secolo e festeggia 35 anni di carriera sempre al top, nonostante scandali e tempeste.

Kate è sulla cresta dell’onda dai primi anni ’90 grazie alle famose pubblicità di Calvin Klein, che la catapultarono al successo planetario, all’adorazione di alcuni fra i maggiori stilisti e fotografi (Mario Testino su tutti) e a una bellezza non convenzionale, distante anni luce da quella andata di moda fino a quel momento. Molto diversa dalle giunoniche e palestrate Cindy Crawford, Linda Evagelista o Naomi Campbell, Kate con i suoi 170 cm, la sua magrezza ai limiti dell’anoressia (non a caso fu molto criticata agli esordi perché ritenuta promotrice dello stile “eroin-chic” di quegli anni) è riuscita a farsi strada eguagliando le colleghe e sdoganando un nuovo prototipo di femminilità.

Fonte: Getty Images

“Kate non rispondeva agli standard delle modelle dell’epoca. Era relativamente bassa, con le lentiggini, i denti imperfetti e sorrideva spontaneamente quando la fotografavano”, la ricorda l’ex direttore Richard Benson. Eppure è riuscita a entrare nell’Olimpo delle top model più pagate di quegli anni, grazie a magnetismo e personalità.

Fonte: Getty Images

La sua bellezza anticonvenzionale, ma magnetica, capace di “bucare l’obiettivo” è andata di pari passo con la sua vita: relazioni difficili e turbolente (con Johnny Depp sfasciava camere d’albergo, con Pete Doherty vizi ed eccessi erano all’ordine del giorno) Kate è riuscita nel frattempo a sposarsi con Jamie Hince e ad avere una bellissima bimba -oggi splendida ragazza, modella lanciata-, Lila Grace, nel 2002, dal fidanzato dell’epoca Jefferson Hack.

Fonte: Getty Images

Oggi Kate è ancora tra le celeb più fotografate e richieste, continua saltuariamente a posare e nonostante sul suo viso (struccato) traspaiano tutti gli eccessi vissuti, davanti alla macchina fotografica e sulla passerella si trasforma ancora nella dea del passato. Nessuno se ne capacita ma è proprio così: quando viene paparazzata sembra una 50enne con tutto il suo passato vizioso sbattuto in faccia, quando sfila, posa, o viene fotografata sui red carpet più importanti, si trasforma nella Kate delle meraviglie. Quella che Testino definiva “unica, differente da tutte e per questo ancora più speciale”.

Kate Moss: una fenice che risorge dalle sue ceneri

Perché la ribelle Kate è stata una fenice capace di rialzarsi ogni volta dalle sue ceneri: dalle relazioni distruttive, dagli scandali legati all’uso di droga, da una vita vissuta pericolosamente, tra fumo e alcol, a regina del wellness- ebbene sì- (oggi). Nessuno ci avrebbe mai scommesso, quando ventenne e trentenne abusava di alcol e droga e finiva sulle copertine non solo per i servizi di moda quanto per i suoi eccessi. La giornalista Maureen Callahan scriverà nel libro Champagne Supernovas di quegli anni: “…In una sola volta, Kate poteva sniffare tre grammi e bere una bottiglia di vodka…”

Eppure oggi Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington e le altre celebri big six di quegli anni si sono ritirate a vita famigliare e privata, tranne rai eventi celebrativi. Kate invece continua a lavorare, a posare, a sfilare, ad essere protagonista dei red carpet e dei servizi di moda. Davvero una fenice, capace di risorgere ogni volta, più forte di prima.

Fonte: Getty Images

Kate Moss, lo scandalo cocaina: stop e ripartenza

Nel 2005 il Daily Mirror la mette in copertina mentre sniffa cocaina con il fidanzato di allora Pete Doherty, ed è uno scandalo mondiale. I suoi contratti pubblicitari vengono annullati, Kate è costretta a chiedere scusa pubblicamente. La coppia, che avrebbe dovuto sposarsi, si lascia. La moss viene indagata per uso di sostanze stupefacenti e in seguito rilasciata. Ma la sua carriera anziché finire tragicamente, riparte di slancio: nel 2006 la Moss vince il premio di “Modella dell’anno” al British Fashion Awards. A distanza di dodici mesi dallo scandalo, mantiene diciotto contratti, i più prestigiosi.

Fonte: Getty Images

Kate Moss, musa di Mario Testino

Tra i tanti estimatori di Kate, c’è senza dubbio il fotografo di moda Mario Testino, che le dedicherà un libro e di lei ha sempre detto: “Kate ha una bellezza unica, speciale, diversa. Anche nel nudo non ha mai avuto preconcetti su ciò che doveva o non doveva fare. Tutti abbiamo avuto delle muse: lei è la mia. Con lei non ci sono mai stati limiti”.

La collega modella Małgosia Bela diceva: “La donna più fotogenica in assoluto. Governa la luce e si trasforma. Indiscutibilmente un’icona”.

Kate Moss oggi: paladina del wellness

Oggi Kate Moss vive circondata dalla natura a Little Faringdon, un villaggio dell’Oxfordshire dividendo il suo tempo tra meditazione, nuoto nuda al chiaro di luna nei torrenti, l’orto e le gite al locale vivaio. Non solo: nel 2022 ha lanciato una società di wellness, Cosmoss, che vende tè alle erbe, costosi cosmetici e profumi omeopatici. Kate si è messa alle spalle anche gli amori tempestosi: dopo Johnny Depp, Pete Doherty, Lenny Kravitz, Jamie Hince, Jefferson Hack e Nikolai Von Bismarck, oggi pare essere single. Se un tempo diceva “Non c’è niente di meglio che sentirsi magrissime”, oggi pare averlo cambiato in: “Non c’è niente di meglio che sentirsi sanissime”. Su una sola cosa non ha mai cambiato parere, la sua famosa frase addirittura stampata su tante t-shirt: “Ciò che dice la gente non mi fermerà mai. Faccio le cose solo per me stessa”. Lunga vita a Kate Moss