Johnny Depp e Kate Moss, storia di un amore iconico

Ci sono amori che sono destinati a restare nella storia, anche se sono imperfetti, anche se non hanno il loro lieto fine. Ed è vero che sono lontanissimi dalle fiabe che abbiamo letto, dai principi e le principesse che “vissero felici e contenti” in un grande castello.

Ma alcune storie d’amore, in realtà, sono ancora più belle delle favole che ci hanno tenuto compagnia da bambine, perché sono reali come solo loro sanno essere.

E questo è il caso di quell‘amore travolgente, ribelle ma estremamente seducente, tra Johnny Depp e Kate Moss. Sono stati insieme pochi anni, ma quelli sono bastati a trasformarli in una coppia iconica. Nessun lieto fine per loro, ma qualcosa di ancora più importante, la consapevolezza di esserci l’uno per l’altra, per sempre.

C’erano una volta Johnny Depp e Kate Moss

Correva l’anno 1994 quando, tra i tavoli del Tabac di New York, si conoscevano Johnny Depp e Kate Moss.

Johnny, 31 anni, era single da un anno dopo la fine della storia d’amore con Winona Ryder. Per Kate, che aveva solo 20 anni, l’amore non era una priorità dato che stava costruendo la sua carriera. Eppure è bastato un incontro per ribaltare tutte le certezze, uno sguardo e poche chiacchiere per trasformare quell’attrazione fatale in un amore che ha fatto sognare milioni di persone.

Difficile stabilire la data del loro fidanzamento perché da quel che possiamo ricordare, dal momento del loro incontro, Johnny Depp e Kate Moss sono stati inseparabili. Sempre insieme e sempre complici, mano nella mano o abbracciati, affiatati da fare invidia al mondo intero. In simbiosi nei look, nell’aspetto e negli atteggiamenti.

I giornali e i media parlavano di loro e le storie che li riguardavano si assomigliavano un po’ tutte, così come si somigliavano loro, che sembravano davvero due anime gemelle destinate a restare insieme per l’eternità. Si raccontava di viaggi, di settimane intere trascorse nelle camere di hotel lussuosi a fare l’amore, di passionalità e ribellione, ma anche di fiumi di alcol che scorrevano tra le cene e le notti trascorse in due.

Poi una prima e breve separazione. Lui troppo impegnato con il lavoro, lei sempre più sola e trascurata. Ma tanto era l’amore che i due si diedero un’altra possibilità. L’ultima.

Un legame indissolubile

All’improvviso Johnny Depp e Kate Moss non si mostrano più insieme. Lei che sperava di sposarsi e di coronare il suo sogno d’amore, lui che ormai era troppo preso da quella carriera che avanzava come un treno ad alta velocità.

Il Festival di Cannes del 1988 rappresenta l’ultima apparizione in pubblico, poi di nuovo il silenzio. Sarà Johnny Depp, qualche mese dopo, a dichiarare a mezzo stampa di essere tornato single.

L’attore statunitense si assume tutte le colpe della fine della relazione, ammettendo di aver trascurato Kate a causa del lavoro. E con quelle parole i fan dell’iconica coppia sembrano quasi sperare in un riavvicinamento, e forse ci ha sperato anche la Moss fino alla fine perché, come ha dichiarato anche in seguito, ha pianto per anni dopo la fine di quella storia: lui era l’amore della sua vita.

Ma l’incontro con Vanessa Paradise cambia tutto e Johnny diventa papà in pochi mesi. Kate, invece, entra per la prima volta in una clinica di riabilitazione.

Ora Johnny è single, reduce da diversi fallimenti amorosi. Lei, invece, è felicemente fidanzata da Nikolai von Bismarck. Seppur lontani, la modella e l’attore hanno scelto di trasformare quell’amore in qualcosa di ancora più prezioso: esserci l’uno per l’altra.

La dimostrazione è stata la testimonianza di Kate Moss al processo per diffamazione Depp contro Heard a Fairfax. Perché quel giuramento della modella, oltre che doveroso atto di fedeltà nella testimonianza, ci è parso quasi un modo per promettere a Johnny che sarebbe stata al suo fianco per sempre.