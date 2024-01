Kate Moss, stupenda cinquantenne, il look del compleanno tutto trasparenze

Kate Moss ha scelto un outfit trasparente per celebrare il suo cinquantesimo compleanno, festeggiato a Parigi

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA/Getty Images Kate Moss, 10 look che hanno fatto la storia da vera icona di stile

Kate Moss, top model degli 2000, ha festeggiato il mezzo secolo. La modella, infatti, ha compiuto il 16 gennaio 5o anni, festeggiati in grande stile. L’esperta delle passerelle ha organizzato per l’occasione unica un party da sogno a Parigi, che sembra si sia protratto anche nella notte della villa lumiere. Accanto alla super modella il suo fidanzato, la figlia e le sue amiche più care.

Kate Moss ha scelto per l’occasione un outfit sorprendente. Infatti la modella ha indossato un abito trasparente, che mostrava il suo fisico perfetto, anche a cinquant’anni.

Kate Moss, il look per il compleanno parigino

Kate Moss ha compiuto cinquant’anni il 16 gennaio 2024. La modella ha deciso di festeggiare l’importante compleanno con una festa magnifica, che ha avuto luogo nella capitale francese. Al party in suo onore, la regina delle passerelle si è presentata con un vestito totalmente trasparente.

L’abito di colore nero fasciava le sue curve perfette con ricami floreali in pizzo. Il tessuto lasciava intravedere un body intimo nero, anch’esso trasparente. Sopra il favolo abito, Kate Moss ha indossato una giacca in tinta bordata con pelliccia bianca e decorata con paillettes e dettagli in pizzo bianco. Ai piedi della modella un paio di scarpe argento col tacco alto e la punta aperta. Al collo della star della moda, una collana di pietre dure di diverso colore, abbinati a degli orecchini verticali.

La modella ha lasciato la sua chioma bionda sciolta e al momento d’abbandonare il party si è fatta vedere al braccio del designer Haider Ackermann con un altro cappotto, più semplice e completamente nero. Si tratta di un pezzo vintage, il cappotto Bob Mackie del 1984, preso in prestito dall’amica Charlotte Tilbury.

Fonte: IPA

Kate Moss, i festeggiamenti per il compleanno della modella

Kate Moss ha scelto di festeggiare con una festa favolosa i suoi cinquant’anni. La modella è volata a Parigi con un jet privato, come riportato dal Daily Mail. Con lei la figlia Lila Hack e il fidanzato Nikolai Von Bismark, oltre ad alcune amiche. La modella ha festeggiato il suo giorno più importante con diversi appuntamenti speciali. Infatti Kate Moss aveva già incontrato a pranzo il fidanzato, la figlia e un’amica sempre a Parigi. Durante questo pranzo la modella ha scartato i suoi regali ed è apparsa davvero felice.

Nei giorni precedenti, però, la modella aveva preso parte a una celebrazione pre-compleanno a Mustique con le sue migliori amiche. Sulla spiaggia la modella aveva organizzato un momento spirituale e celebrativo. La festa parigina, pero, è stata certamente quella che ha lasciato di più il segno. La celebrazione ha avuto luogo in una villa al centro città ed è durata fino alle due di notte.

Oltre alla figlia e al fidanzato, erano presenti al party le due migliori amiche della modella Venus Williams e Stella McCartney e la truccatrice Charlotte Tilbury. Nikolai Von Bismark era perfetta con il suo smoking elegante su misura che ha abbinato a un elegante cappotto bordato di pelliccia. Lila Hack, invece, ha optato per un miniabito nero chic che ha abbinato a un cappotto doppiopetto.