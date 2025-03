Chiara Ferragni coperta di cristalli alla Paris Fashion Week: il look da vera “Stella”

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Dopo l’ultimo turbolento periodo, Chiara Ferragni pare essersi lasciata finalmente l’infelice passato alle spalle. In seguito alla prima copertina dopo tanto tempo condivisa con il suo affezionato pubblico appena qualche settimana fa, l’abbiamo vista prendere parte alle attesissime sfilate della Settimana della Moda di Milano infilata in tutta una moltitudine di look super glamour. Adesso, poteva la regina delle Influencer non volare a Parigi per la Fashion Week?

Chiara Ferragni brilla in front row da Stella McCartney: il tailleur abbagliante

Presente alle sfilate milanesi successivamente al grande clamore suscitato dal cosiddetto “Pandoro Gate” e dall’incessante moto del gossip, l’imprenditrice digitale più famosa di tutte sembra decisa più che mai a guardare avanti e la tappa ora prevista è proprio Parigi.

Documentando come di consueto ogni mossa sul proprio profilo Instagram, Chiara Ferragni si è mostrata entusiasta e raggiante alle prese con la partenza verso la capitale francese attualmente a far da palcoscenico alle tendenze del futuro. Pur senza svelare i look mozzafiato con i quali l’imprenditrice presenzierà alle sfilate delle grandi maison, una piccola anticipazione di queste ci è stata data con la singolare tenuta da viaggio: il completo pigiama abbinato a maxi felpa con cappuccio aveva già di per sé colpito nel segno.

A lasciare a bocca aperta, però, è stata la luminosissima mise esibita in front row al fashion show di Stella McCartney, che ha contribuito a dipingere lei come la vera “stella” dell’evento: protagonista dell’ensemble uno splendido tailleur gessato grigio chiaro dalle fattezze esagerate e scivolate, esattamente come quelli visti sfilare in pedana durante la presentazione della collezione autunno-inverno 2025/26, dall’animo maschile.

La silhouette mascolina dell’abito era però contrastata dal dettaglio prezioso delle fitte applicazioni in cristalli a percorrerla in verticale da cima a fondo, a creare magnetici giochi di luce.

Al blazer XXL non è stato abbinato alcun top: sensuale ma comunque elegante, Chiara Ferragni ha preferito l’essenzialità del nulla. A completare il tutto ci pensavano poi degli occhiali da sole, alcuni gioielli sottili ed una borsetta color ciliegia, accostati a delle décolleté bianche dalla punta affilata.

In quanto al lato beauty, l’Influencer ha sfoggiato una piega mossa dall’apparenza naturale ed un make-up ad effetto radioso.

Da Milano a Parigi, i look da lei indossati tra un evento e un altro – obiettivo dei fotografi dai tempi in cui l’onda di successo globale ancora non l’aveva travolta del tutto – sembrerebbero aver ripreso, regolari, a far breccia nel cuore di chi di fashion se ne interessa proprio come una volta.

La rinascita di Chiara Ferragni tra moda e famiglia

Per Chiara Ferragni pare essere finalmente giunto il momento della effettiva rinascita. Ad avere un ruolo cruciale nella ripresa da quello che è sembrato un infinito momento buio, si sa, è stata per lei la famiglia: ecco perché, tra la tappa milanese e quella parigina, l’imprenditrice digitale è riuscita a ritagliarsi del tempo per una meritata vacanza in compagnia.

Al ritorno dalla Fashion Week italiana appena conclusasi, è stata la volta della partenza per un weekend in montagna con la sorella Francesca, il marito Riccardo Nicoletti e i figli Leone e Vittoria. La meta? Luson, sulle Dolomiti, in provincia di Bolzano, con soggiorno presso un resort da sogno per famiglie. Insomma, il pieno di energie per affrontare la frenesia parigina è stato ampiamente fatto.