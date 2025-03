Kate Moss rock, Cameron Diaz in rosso fuoco, Brigitte Macron perfetta “padrona di casa” alla PFW 2025

La business woman di Stella McCartney è sì pratica, ma soprattutto sensuale: la pensano allo stesso modo Kate Moss, Cameron Diaz e Brigitte Macron agghindate in front row. Ecco i look

Alla Paris Fashion Week è arrivato il turno di Stella McCartney, prontissima a presentare la propria visione della moda del futuro al mondo: la location ad ospitare il particolarissimo fashion show? Un lussuoso ufficio con vista Montmartre, allestito di tutto punto con tanto di scrivanie, post it e computer. Protagonista della sfilata dedicata al prossimo autunno/inverno una immaginaria business woman, rappresentata fedelmente attraverso tutte le sfaccettature proprie della sua femminilità dal giorno alla notte. A continuare lo spettacolo in front row sono state Kate Moss, Cameron Diaz e Brigitte Macron.

Kate Moss ruba la scena da Stella McCartney: il look dal sapore rock

Le silhouette a sfilare in pedana da Stella McCartney volevano rendere omaggio al background sartoriale della designer britannica seppur acquistando la vestibilità over attualmente vigente, vista su capispalla ampi o più sagomati in prossimità della vita e blazer dalle spalle esasperate in rimando agli anni Ottanta, abbinati ad abiti ultra sensuali e alti cuissardes vinilici.

Anche la maglieria ha assorbito i codici maschili, contrastati da pencil skirt e frange in cristalli e perline ad ornare gli abiti.

Il parterre in prima fila ha ovviamente visto grandi nomi fra i presenti tra i quali Tom Ford, Domenico De Sole, Virginie Viard, Jeff Koons, Antoine Arnault, Brigitte Macron, Kate Moss e Cameron Diaz. E sono state proprio queste ultime ad avere i riflettori puntati, con i loro look impeccabili.

La supermodella cinquantunenne per l’occasione ha sfoderato tutto il potenziale rock di cui è capace, indossando una mise nera da capo a piedi che la faceva somigliare ad una moderna Sandy – di Grease – sul finale: agli skinny jeans (nuovamente di tendenza a partire da adesso) ha abbinato un top nero con scollatura profonda ed un voluminoso bomber in pelle. Le iconiche mules della maison ed una pochette borchiata chiudevano poi il tutto alla perfezione.

Cameron Diaz e Brigitte Macron, eleganza a confronto: vincono entrambe

Opposta nel mood, invece, Cameron Diaz che fasciata nel suo meraviglioso abito midi rosso fuoco in satin ha a dir poco illuminato la fila appena avanti alla pedana: della medesima tonalità anche le décolleté accollate e spuntate, abbinate a cappotto color ghiaccio (dalle linee XXL proprio come quelli della catwalk) a contrasto e borsa in pelle burgundy. Finivano il look un make-up naturale ed un grazioso chignon basso dall’apparenza volutamente casuale.

Raffinatissima e degna padrona di casa, infine, Brigitte Macron che ha posato sorridente accanto all’attrice. L’ensemble sfoggiato all’evento dalla Première dame di Francia trasudava eleganza da ogni fibra, anche nel suo caso nero dalla testa ai piedi, ma la silhouette questa volta appariva avvitata e femminile. Una sfida combattuta a colpi d’eleganza, la loro, che le vede entrambe vincitrici.