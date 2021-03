Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria: la foto su Instagram

editato in: da

Chiara Ferragni, la seconda gravidanza su Instagram: il pancino, la felicità di Fedez e Leone

Chiara Ferragni ha partorito. L’influencer e imprenditrice ha dato alla luce Vittoria, la sua seconda figlia. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram in cui tiene in braccio la neonata, mentre si vede anche la mano di papà Fedez che le avvolge.

Il post riporta la semplice didascalia: “March 23rd, 2021. La nostra Vittoria” e nel giro di pochi minuti ha fatto già incetta di like e commenti.

La stessa immagine, con le stesse parole è stata pubblicata anche da Fedez, che proprio pochi giorni fa aveva spoilerato il nome della bimba in una delle sue stories su Instagram.

Al momento non si sa di più su come sia andato il parto, ma a giudicare dallo scatto è evidente che mamma e figlia stiano bene. Intanto sul profilo di Chiara e Federico piovono commenti di congratulazioni da parte di familiari, amici e vip da ogni parte del mondo.

Vittoria è la secondogenita della coppia, che arriva a tre anni esatti di distanza dalla nascita di Leone, il primo figlio dei Ferragnez che ormai ha un folto seguito social. Il primogenito ha infatti festeggiato il suo terzo compleanno proprio pochi giorni fa, il 19 marzo, con un miniparty ristretto in famiglia per via delle restrizioni dovute alla pandemia.

A differenza di quanto accaduto con il primo figlio, nato a Los Angeles, dove Chiara e Fedez vivevano fino a qualche anno fa, Vittoria è nata a Milano e in generale tutta la gravidanza si è svolta in Italia, dove l’influencer e il rapper hanno deciso di mettere radici dopo la parentesi all’estero. Una scelta sempre più confermata dalle loro tante iniziative benefiche, con le quali si sono esposti soprattutto durante la pandemia e che sono valse loro l’Ambrogino d’oro, uno dei massimi riconoscimenti che il Comune di Milano conferisce a personalità che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno.

Tornando alla bambina, Vittoria, sappiamo già che porterà entrambi i cognomi dei genitori: una scelta che Chiara aveva annunciato sui suoi social.

“Metterò entrambi i cognomi alla bimba perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”, aveva spiegato l’influencer.