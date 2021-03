Chiara Ferragni e Fedez, la camicia di Sanremo svela il nome della figlia

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 2 marzo: prima serata

La camicia di Fedez a Sanremo 2021 svela il nome della figlia che avrà da Chiara Ferragni? A poche ore dall’inizio del Festival, il cantante ha postato su Instagram uno scatto molto particolare. Fedez ha svelato una parte del look indossato sul palco dell’Ariston: una camicia firmata Versace con alcune lettere scritte sulla schiena: L, C, V e F.

“La mia famiglia mi copre le spalle”, ha commentato Fedez, in gara con Francesca Michielin. F infatti sta per Fedez, L per Leone, il figlio della coppia, e C per Chiara Ferragni. In tanti sono convinti che la V sia l’iniziale del nome della secondogenita dei Ferragnez. Il cantante e l’influencer infatti hanno deciso di non svelare ancora come si chiamerà la piccola, ma hanno confermato di aver lasciato alcuni indizi. La V potrebbe essere proprio l’iniziale del nome della bambina oppure potrebbe semplicemente indicare Versace, il brand che ha firmato il look dell’artista al Festival.

La prima serata di Sanremo 2021 è stata particolarmente emozionante per Fedez che è salito sul palco per cantare Chiamami per nome insieme all’amica Francesca Michielin. I due artisti, legati da un nastro, al termine dell’esibizione si sono abbracciati e il cantante si è commosso. Sul palco anche Fiorello che ha scherzato: “Stava per svenire, io volevo entrare per soccorrerlo“. A pochissime ore dalla prima serata della kermesse, Fedez aveva confessato di essere molto ansioso e di tenere a bada l’emotività grazie ad alcuni bracciali elettronici. “Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari – aveva raccontato -. Sono braccialetti che mi servono a combattere l’ansia con delle vibrazioni… Vi dirò se hanno funzionato”.

A fare il tifo per lui, da casa, Chiara Ferragni, che a breve partorirà la loro bambina, e il piccolo Leone. La bimba verrà alla luce verso la fine del mese, forse a poca distanza dalla data del compleanno del primogenito, arrivato il 19 marzo 2018. “Non ci può essere pubblico – aveva rivelato qualche giorno fa l’influencer, annunciando che non avrebbe accompagnato il marito a Sanremo -. E poi sarò molto vicina alla data del parto, quindi devo stare qua. Meglio così, lo guarderò dalla tele con Leo e la mia famiglia. Sono molto emozionata”.