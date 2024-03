I Ferragnez non si trattengono e scoppia la lite alla festa per la piccola Vittoria: deve intervenire la madre del cantante

Crisi profonda tra Chiara Ferragni e Fedez. Una frattura così ampia, quella generatasi tra loro, da lasciare poche speranze ai fan per un possibile ritorno alla normalità. Nell’arco di pochi giorni la coppia ha festeggiato i compleanni dei loro due figli. Il 19 marzo è stata l’ora di Leone, mentre il 23 sono state spente le candeline sulla torta della piccola Vittoria. In quest’occasione ci sarebbe stato un duro litigio tra marito e moglie.

Litigio alla festa di compleanno

Da mesi ormai non si fa che parlare dei Ferragnez. Dal caso Pandoro ai litigi, dall’abbandono della casa da parte di Fedez al gossip relativo a presunti tradimenti. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, però, ci sarebbe un nuovo capitolo da aggiungere al novero. Al termine della festa di compleanno per la secondogenita Vittoria, sarebbe esplosa la tensione tra Chiara Ferragni e Fedez.

I festeggiamenti si sono svolti in un locale a Citylife sabato 23 marzo. Stando a quanto pubblicato sui social, l’atmosfera è stata di assoluta serenità, con spazio per Elsa, ovvero la principessa preferita della festeggiata.

Al termine dell’evento, però, i due coniugi non sono più riusciti a mantenere la necessaria facciata serena per il bene dei loro figli. Hanno costantemente ripetuto come Leone e Vittoria abbiano la precedenza assoluta, nonostante le loro incomprensioni.

Le cose non sono però andate affatto come previsto. Il cantante avrebbe infatti avuto una pesante lite con l’influencer. Il giornale riporta come poi si sarebbe allontanato, visibilmente innervosito. Al suo seguito anche la madre, che ha avuto un ruolo in questa vicenda. Non sono noti, per il momento, i motivi scatenanti dello scontro.

La mamma di Fedez

È importante utilizzare il condizionale, considerando quante voci circolino sul fronte di Chiara Ferragni e Fedez. Il Corriere però sottolinea un dettaglio importante, che rende questa narrazione più specifica e facile a credersi.

La madre di Fedez, che da tempo lo aiuta nella gestione di molti aspetti della sua carriera, è intervenuta per provare a riportare la calma tra i due. Annamaria Berrinzaghi, per tutti Tatiana, non sarebbe affatto rimasta a guardare. Di certo la festa di compleanno della nipotina, in pubblico, con la stampa presente, non rappresentava il posto migliore per chiarirsi o accusarsi.

I presenti avrebbero dunque visto la donna rincorrere il figlio, evidentemente innervosito. Lo ha calmato e, stando alle parole, rimproverato: “Federico, basta!”. Per il momento i diretti interessati hanno preferito non commentare questa nuova indiscrezione sul loro conto.

Si sono limitati a pubblicare delle foto che li ritraggono con i loro figli, rigorosamente di spalle, come da nuovo approccio ai social. Nelle storie, però, il cantante ha confermato come il trasferimento in casa nuova sia ormai a un passo. Ha detto addio alla struttura Airbnb che lo ha ospitato, spiegando di star arredando l’appartamento per accogliere i suoi bambini, in certi giorni e orari ovviamente, in accordo con quella che molti definiscono già ex moglie.