Chiara Ferragni e Fedez, perché non mostrano più il volto dei loro figli su Instagram

Fonte: IPA Fedez e Chiara Ferragni con i figli Leone e Vittoria

Il sesto compleanno di Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è stato festeggiato con entusiasmo, ma anche con un’evidente distanza tra i genitori separati, che si sono fatti fotografare nello stesso punto, ma non insieme. Mentre la coppia celebra l’evento confermando la propria vicinanza al loro primogenito, entrambi mostrano le foto dei figli di spalle.

Perché i Ferragnez mostrano i figli di spalle?

Parrebbe non una scelta di natura stilistica, ma una vera e propria volontà. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un tentativo di proteggere (era ora) la loro privacy, mantenendo al contempo una presenza pubblica sui social media. Questa decisione riflette anche la separazione e le tensioni presenti nella famiglia, evidenziando come certe dinamiche reali possano influenzare inevitabilmente anche la propria presenza sui social media.

La dinamica di Instagram, che una volta ha reso celebri i Ferragnez come una famiglia modello, sembra ora mettere in luce le tensioni e le divisioni che possono sorgere in una famiglia di vip nel 2024. Mentre la coppia ha sempre sottolineato a parole l’importanza della propria privacy e della protezione dei figli, la loro esposizione pubblica ha suscitato un dibattito sulla condivisione dei momenti familiari più intimi, come se fosse un diario segreto visibile a troppe persone.

Selvaggia Lucarelli, la nemesi per eccellenza della coppia (ogni Berlusconi ha sempre un suo Travaglio) ha sempre criticato Chiara Ferragni e Fedez per l’eccessiva esposizione dei loro figli Leone e Vittoria. Di recente, proprio in concomitanza col “pandoro Gate”, aveva espresso piena disapprovazione per il modo in cui i genitori utilizzano i minori come “scudi” nella tumultuosa sfera pubblica, dicendo che questa pratica non li aiuta a comprendere appieno la complessità della vita. Il suo intervento aveva attirato l’attenzione sulla questione della privacy dei bambini e sul ruolo dei genitori nel proteggere la loro immagine online.

Ancora non si sanno i motivi che hanno spinto i due a mostrare i loro figli di spalle, ma i commenti sui social impazzano. Sebbene i commenti siano in gran parte negativi, la maggior parte concorda sul fatto che questa scelta rappresenti un cambiamento positivo rispetto alla precedente abitudine di pubblicare in modo eccessivo foto e storie con i figli minori in primo piano.

“Diffide da Fedez”: la verità di Corona

“Per primi vi possiamo spiegare che sono partite le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell’utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico”. Così rivela Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona.

Il motivo per il quale Fedez e Chiara Ferragni avrebbero dunque deciso di ritrarre i propri figli senza mostrare il volto sarebbe da imputare a due diffide: “Lui le ha impedito di mostrare i figli sui social, in tv e sui giornali (infatti il volto di Leone è obliterato anche sulla copertina di Chi), mentre la Ferragni lo ha diffidato dal raccontare di lei quando lui sarà ospite da Francesca Fagnani a Belve“.

Il motivo è di natura legale?

Rimanendo nell’ambito delle speculazioni e delle probabilità, si può pensare che il motivo sia legato al fatto che ci sono dei problemi legali a monte. La normativa in materia offre una serie di garanzie, sia a livello internazionale che nazionale, per tutelare i diritti dei minori.

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata anche in Italia, sancisce il diritto dei minori di essere protetti da interferenze pregiudizievoli alla loro vita privata e reputazione. Anche a livello nazionale, il Codice Civile e altre normative in materia di privacy e diritto d’autore stabiliscono che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso. I tribunali hanno confermato questa tutela in diversi casi, ordinando la rimozione delle foto pubblicate online senza il consenso di entrambi i genitori e stabilendo sanzioni in caso di violazione.

Che i due non siano più d’accordo sull’esposizione dei loro figli online? Probabilmente Leone e Vittoria trarranno sicuramente vantaggio dal mantenimento di una maggiore riservatezza.

È giusto pubblicare le foto dei propri figli online?

Negli ultimi anni, la condivisione delle foto dei propri figli sui social media è diventata una cosa comune tra le celeb, e non solo. Questa pratica presenta una serie di criticità, poiché può avere implicazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei bambini nel lungo termine.

Una delle principali preoccupazioni riguarda il consenso. Anche se i bambini possono sembrare a proprio agio con la tecnologia poiché nativi digitali, una ricerca dello scorso luglio condotta dalla London School of Economics suggerisce che molti di loro preferiscono essere consultati prima che le loro foto vengano condivise online. Questo desiderio di controllo sulla propria immagine diventa ancora più forte durante l’adolescenza, quando i giovani iniziano a curare attentamente la propria presenza online.

Inoltre, condividere le foto dei propri figli online espone i bambini a rischi legati alla sicurezza dei dati. Le foto digitali contengono spesso metadati nascosti che possono essere utilizzati per identificare la posizione e altre informazioni personali dei bambini. Ciò potrebbe mettere a repentaglio la loro sicurezza fisica e aumentare il rischio di furto di identità digitale.