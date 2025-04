Francesco Totti, la cena di famiglia con Noemi Bocchi e suo figlio Cristian

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Noemi Bocchi e Francesco Totti

Cena di famiglia per Francesco Totti e Noemi Bocchi in compagnia di Cristian, il primogenito dell’ex calciatore e di Ilary Blasi. Dopo tanti gossip e indiscrezioni riguardo una possibile rottura, Noemi e Francesco sono apparsi nuovamente sorridenti e complici.

Totti e Noemi di nuovo felici insieme

Gli scatti rubati raccontano una cena di famiglia fatta di sorrisi e chiacchiere. Nelle immagini vediamo Noemi Bocchi seduta accanto a Francesco Totti: i due parlano, si scambiano occhiate complici e scherzano, dimostrando una grande sintonia.

Con loro a tavola non solo tanti amici, ma anche Cristian Totti. Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco ha preso parte alla cena al ristorante insieme alla sua fidanzata Melissa Monti. Presenti anche i due figli di Noemi, Sofia e Tommasi Caucci, frutto di un precedente legame.

Gli scatti sembrano fugare ogni dubbio riguardo la presunta crisi fra Totti e Noemi Bocchi. Un amore, il loro, nato nel 2022 e vissuto alla luce del sole dopo la fine del matrimonio di Totti con Ilary Blasi.

Qualche mese fa si era parlato di una rottura e di un tradimento di Totti con la giornalista Marialuisa Jacobelli. Poi la riconciliazione e le foto che svelano la felicità ritrovata della coppia, fra cene con amici, momenti in famiglia e viaggi.

Fonte: IPA

Qualche settimana fa i due erano volati in Lapponia, fra paesaggi innevati e la bellezza dell’aurora boreale. Un viaggio che era stato la tappa di un giro del mondo, fra Dubai, Parigi e Santo Domingo.

“Chi è felice non parla male degli altri”, aveva scritto Noemi sui social, dopo i pettegolezzi sulla fine della sua relazione.

Totti e Ilary Blasi fra tribunali e nuovi inizi

Se con Noemi Bocchi è tornato il sereno, continua la battaglia in tribunale fra Totti e Ilary Blasi. Il divorzio della coppia infatti è approdato in aula, fra testimoni, memorie e ricostruzioni.

Fra i convocati anche Cristiano Iovino, conosciuto come “l’uomo del caffè” che si è seduto di fronte al giudice Simona Rossi nell’aula del Tribunale di Roma per parlare della relazione fra Totti e Ilary.

Una separazione, quella fra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma, arrivata dopo ben 17 anni d’amore e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). Un matrimonio da sogno terminato nel peggiore dei modi, con accuse e ripicche.

Oggi Totti ha ritrovato la felicità accanto a Noemi Bocchi, conosciuta proprio nel 2022, anno dell’addio a Ilary. Mentre la Blasi è sorridente accanto a Bastian Muller, imprenditore che ha conosciuto durante un viaggio a New York.

La conduttrice sarà presto al timone di The Couple, un nuovo reality in onda su Canale Cinque. Il format prevede 8 coppie di concorrenti, legate da affinità, amicizia o parentela che si metteranno alla prova fra sfide mentali e fisiche per dimostrare la coesione del loro legame. In palio c’è un montepremi ricco, pari a un milione di euro con le eliminazioni che avverranno sia grazie al televoto che tramite le votazioni che avverranno nella casa.

I concorrenti, proprio come per il Grande Fratello, dovranno infatti convivere all’interno di uno spazio comune, spiati dalle telecamere.