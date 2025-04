Ilary Blasi presenta "The Couple - Una vittoria per due", il nuovo reality game di Canale5 che mette in palio un milione di euro

Fonte: IPA Ilary Blasi

Inizia lunedì 7 aprile in prima serata su Canale5, The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game firmato Endemol Shine Italy. A guidare il pubblico in questa avventura tra cuore e testa sarà Ilary Blasi, regina indiscussa dell’intrattenimento Mediaset, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini nella veste di opinionisti. Una triade inedita che promette di dare ritmo, analisi e spettacolo a un format destinato a far parlare molto di sé.

The Couple, le anticipazioni del 7 aprile

Il concept è semplice solo in apparenza: otto coppie, legate da amore, amicizia, legami di sangue o affinità elettive, si sfidano per conquistare un montepremi finale da capogiro — un milione di euro. Ma per arrivare alla cassaforte che contiene il bottino serve più di un rapporto affiatato. Serve strategia, forza fisica, intelligenza emotiva, e – soprattutto – un pizzico di fortuna.

Ogni settimana, le coppie si metteranno alla prova su due fronti: in prime time con prove spettacolari in diretta, pensate per stupire e coinvolgere il pubblico da casa, e durante la settimana con sfide registrate in esterna, che testeranno la capacità dei concorrenti di lavorare in sinergia, prendere decisioni rapide ed efficaci, e fronteggiare l’imprevisto. Il pubblico, ovviamente, non sarà solo spettatore: il televoto decreterà chi merita di restare in gara e chi dovrà dire addio al sogno del milione.

Il gioco delle chiavi

Ma The Couple ha un’arma narrativa in più: le chiavi. Al termine di ogni prova, le coppie potranno guadagnare o perdere delle chiavi simboliche, e solo una di queste aprirà realmente la cassaforte della vittoria. Arrivare in finale con più chiavi significa aumentare le probabilità di avere quella giusta. Un dettaglio che rende ogni vittoria parziale un tassello fondamentale nella costruzione del finale. E una tensione crescente che terrà incollati gli spettatori settimana dopo settimana.

Oltre al gioco, c’è la convivenza. Forzata, continua, e sotto l’occhio vigile delle telecamere attive 24 ore su 24. Le dinamiche interpersonali, inevitabilmente, diventeranno parte integrante della narrazione. Perché se è vero che l’amore vince su tutto, è anche vero che la pressione, la competizione e l’adrenalina possono mettere a dura prova anche il legame più solido.

Come reagiranno le coppie di fronte a strategie nemiche, inevitabili delusioni, ed eliminazioni inaspettate? Riusciranno a rimanere unite o si spaccheranno sotto il peso del gioco? La vera sfida, in fondo, è questa: riuscire a giocare insieme senza mai dimenticare il perché si è lì — per fiducia, affetto, o per dimostrare qualcosa al mondo (e magari anche a se stessi).

L’ambiente di gioco sarà volutamente ibrido, tra la tensione dei grandi show e l’intimità dei reality più classici. Vedremo i concorrenti allenarsi, sbagliare, emozionarsi, litigare e rialzarsi. Il tutto con lo sguardo tagliente e ironico di Ilary Blasi, garanzia di leggerezza ma anche di ritmo narrativo. Accanto a lei, Francesca Barra con le sue letture psicologiche e analisi del comportamento, mentre Luca Tommassini – con la sua esperienza nel mondo dello spettacolo e del corpo in movimento – commenterà le prove con uno sguardo tecnico e creativo.

Quando e dove vedere The Couple – Una vittoria per due

La prima puntata di The Couple – Una vittoria per due va in onda su Canale5 il 7 aprile e in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. L’orario è quello della prima serata dell’Ammiraglia Mediaset, quindi le 20,30, subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia.