Cristian Totti esce allo scoperto: chi è la fidanzata Melissa Monti

Fonte: ANSA Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Cristian Totti è uscito allo scoperto con la fidanzata Melissa Monti, in occasione del diciottesimo compleanno della ragazza. Il figlio di Francesco e Ilary Blasi, dopo aver postato lo scorso dicembre una sola foto insieme, è tornato a riempire le stories di immagini insieme alla ragazza, alla maxi festa alla quale ha partecipato anche la sorella Chanel Totti. Una dichiarazione d’amore in piena regola, con tanto di scatti abbracciati in cui, un emozionatissimo Cristian, stringe la sua Melissa e un romanticissimo bacio. L’amore è nell’aria a casa Totti, il 2023 è sempre più rosa per tutta la famiglia.

Cristian Totti al compleanno della fidanzata Melissa Monti

Dopo l’accesissimo gossip delle scorse settimane sulla “presunta” love story tra Chanel Totti e l’influencer e TikToker Cristian Babalus, è la volta del figlio maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi di riempire le pagine di cronaca rosa. Parliamo di Cristian Totti, 17 anni, che da alcuni mesi è fidanzato con la giovane attrice Melissa Monti. La coppia, che raramente appare insieme (più che altro sui profili social di lei), è uscita definitivamente allo scoperto per il diciottesimo compleanno di lei, festeggiato nei giorni scorsi a Roma.

Un maxi evento al quale ha partecipato anche Chanel, che nelle sue storie di Instagram ha definito la fidanzata del fratello “Bellissima”. Ma è stato proprio Cristian a lanciarsi, con tantissimi contenuti social sull’evento, tanti cuori, e scatti teneramente abbracciato a Melissa. I due, insieme dallo scorso anno, sono molto riservati sulla loro storia d’amore, ma ogni tanto, come tutti i ragazzi della loro età, si lasciano andare a scatti social. E questa volta, tra le foto, c’era anche l’attesissimo bacio, che ha consacrato questa unione davanti ai loro followers, ansiosi di scoprire qualcosa di più. Anche Cristian Totti, dunque, inizia a far parlare di sé per le sue vicende amorose, in un anno bollente per la famiglia Totti-Blasi.

Chi è Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti

Abito da sera vedo non vedo, torta di compleanno a più piani, karaoke per gli invitati, tanta musica e fuochi d’artificio: Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti, ha voluto fare le cose in grande per il suo diciottesimo compleanno, diventato un vero evento mondano per tantissimi ragazzi di oggi. Melissa, però, molti di noi già la conoscono, non è semplicemente “la fidanzata di”.

Infatti, nonostante la sua giovanissima età, è un’attrice che vanta già un corposo curriculum: ha iniziato con numerosi spot televisivi da bambina (come la “suocera” Ilary Blasi), per poi passare alla recitazione, sul grande schermo con La grande bellezza di Paolo Sorrentino, e sul piccolo schermo, con diverse fiction, come Mi chiamo Maya e Solo per amore. Una carriera in ascesa e molto promettente, che, secondo gli esperti, prenderà definitivamente il volo non appena terminerà gli studi e si dedicherà a tempo pieno a questo mestiere.

La coppia pare stia insieme da ottobre 2022, quando i due ragazzi sono stati fotografati insieme per la prima volta. Cristian sui social è decisamente meno estroverso di sua sorella Chanel, e molto concentrato sulla sua passione: il calcio. Infatti, il primogenito dell’ex capitano della Roma gioca nelle giovanili della Roma, e sogna un futuro in serie A come il papà.