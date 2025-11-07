Cristian Totti compie 20 anni, gli auguri di mamma Ilary Blasi e il silenzio social di Francesco

Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti spegne 20 candeline. Al suo fianco la mamma e la fidanzata Melissa Monti, mentre il papà

IPA Cristian Totti col padre Francesco

Il tempo passa anche per i “figli d’arte”, e Cristian Totti ha appena raggiunto il traguardo dei vent’anni. Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti ha scelto di festeggiare in modo discreto, con una festa raccolta nella villa di famiglia all’Eur, lontana dal clamore che accompagna spesso il suo cognome. Un compleanno sereno, condiviso con pochi amici fidati e con chi, da sempre, rappresenta la sua cerchia più intima.

Gli auguri a Cristian Totti

Tra i primi a fargli gli auguri pubblicamente il 6 novembre, la mamma Ilary Blasi, che su Instagram ha dedicato al figlio un pensiero pieno di affetto: “Tanti auguri piccolo gigante. Love you so much”. A corredo, una foto che li ritrae insieme, spontanei e complici come sono sempre stati, in quello che appare come uno dei momenti più belli trascorsi insieme. La conduttrice, oggi legata a Bastian Muller, ha voluto così celebrare il suo “piccolo” – ormai adulto – con parole semplici, ma piene di tenerezza.

Non poteva mancare, naturalmente, la fidanzata Melissa Monti, che ha accompagnato Cristian per tutta la serata. Attrice classe 2004, oggi impegnata nel ritorno televisivo de I Cesaroni diretti da Claudio Amendola, Melissa ha condiviso con lui il taglio della torta e un tenero bacio immortalato nel video diffuso sui social. Nella sua dedica, pubblicata poche ore dopo, ha scritto: “Alla mia metà, ti auguro solo il meglio in ogni passo della tua vita. Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e continuare a sorridere come solo tu sai fare”.

La loro relazione, nata nel 2022, sembra procedere a gonfie vele. Melissa è ormai una presenza costante nelle occasioni di famiglia, tanto da aver stretto un ottimo legame con Chanel Totti, sorella di Cristian e ora impegnata con le registrazioni di Pechino Express, con cui condivide spesso scatti e momenti sui social. Anche con i genitori del fidanzato i rapporti sarebbero distesi: l’attrice, infatti, pare sia benvoluta sia da Ilary Blasi che da Francesco Totti e Noemi Bocchi, segno di un equilibrio familiare ritrovato, almeno sul piano personale.

La carriera di Cristian Totti

Proprio l’assenza pubblica di Francesco Totti, però, non è passata inosservata. Nessuna storia, nessun post dedicato al figlio nel giorno del suo compleanno: un silenzio che in molti hanno letto come una scelta di riservatezza, più che come una presa di distanza. Dopo anni di esposizione mediatica, l’ex capitano della Roma sembra preferire toni più discreti, soprattutto quando si tratta dei suoi figli.

Sul fronte personale, Cristian sta costruendo la sua strada passo dopo passo, spesso facendo i conti con il peso del cognome che porta che non sempre è stato un elemento favorevole. Dopo un percorso da giovane promessa del calcio – con esperienze nella Primavera della Roma, nel Frosinone e nel Rayo Vallecano – ha deciso di abbandonare il calcio giocato per dedicarsi a un ruolo dietro le quinte. Oggi lavora come dirigente e talent scout per la Totti Soccer School, la realtà fondata dal padre e diretta dallo zio, continuando così a coltivare la passione di famiglia, ma con una prospettiva diversa.

A vent’anni, Cristian Totti sembra voler prendere le distanze dai riflettori che hanno accompagnato i suoi genitori, scegliendo un percorso più personale e lontano dalla costante attenzione pubblica.

