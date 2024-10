Totti e Marialuisa Jacobelli, cosa è davvero successo in albergo: parla l’amico

L’affaire tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli continua a far chiacchierare. E mentre l’ex giocatore della Roma è tornato a sorridere accanto alla compagna Noemi Bocchi, con la quale ha di recente trascorso una vacanza a Miami, emergono nuovi dettagli dell’incontro in albergo con la giornalista sportiva ed influencer. A parlare questa volta è una persona molto vicina al Pupone, che ha spiegato cosa è davvero accaduto tra i due nell’hotel romano dove sono stati pizzicati dai paparazzi.

Francesco Totti ha davvero tradito Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli?

La storia si ripete. Venti anni fa Flavia Vento parlò di una liaison segreta con Francesco Totti mentre il calciatore stava per sposare Ilary Blasi, incinta del primo figlio Cristian. Oggi Marialuisa Jacobelli ha apertamente confessato un flirt con il romano, già impegnato da quasi tre anni con Noemi Bocchi. Fino ad oggi Francesco ha preferito non rispondere, mostrando anche un certo nervosismo a Striscia la notizia, che gli ha consegnato il Tapiro d’oro per la vicenda.

Più rilassata, invece, Noemi Bocchi, che ha chiaramente lasciato intendere di non voler rinunciare al suo amore per Totti, sbocciato grazie alla passione comune per il padel. Ora ad intervenire è un amico di Francesco, come spifferato dal giornalista Riccardo Signoretti a La volta buona di Catetrina Balivo su Rai1. “Ho parlato con un amico di Totti, il tradimento fisico con la Jacobelli non si è consumato – ha rivelato – c’è stato solo uno scambio di messaggi e per questo ha scelto la strada del silenzio. E Noemi l’ha perdonato”.

Dunque tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, che hanno avuto modo di conoscersi complice il lavoro di lei nel mondo dello sport, ci sarebbe stato una sorta di flirt platonico, che non si sarebbe mai concretizzato. Un incontro che non si sarebbe mai spinto oltre nonostante l’incontro in hotel.

E Noemi Bocchi avrebbe preferito chiudere un occhio, in virtù di un amore che ha sempre definito importante. La 36enne tiene molto al suo rapporto con Totti e i due non hanno mai nascosto progetti di vita importanti: un figlio insieme, per allargare ancora di più la loro famiglia già allargata, e un matrimonio.

Fonte: Getty Images

La scelta di Marialuisa Jacobelli

Dopo aver confermato la presunta liaison con Francesco Totti a Gente, Marialuisa Jacobelli non ha più proferito parola sulla questione. Anche a Striscia la notizia, dove è stata omaggiata del Tapiro d’oro, ha espressamente affermato di non voler più parlare della faccenda. È rimasta attiva sui social ed in particolare su Instagram, dove è solita alternare video delle sue interviste per Sport Mediaset e scatti bollenti, in cui mette in mostra il suo fisico prorompente che non è passato inosservato nel 2020, quando ha partecipato a Temptation Island in qualità di tentatrice. Tanto che alcuni l’hanno ribattezzata la Kim Kardashian italiana.

Il numero dei suoi follower, com’era prevedibile, è aumentato: attualmente vanta oltre 4 milioni di follower. Tra questi non c’è però Francesco Totti, che non segue la Jacobelli sulla popolare piattaforma. E pure Marialuisa non è tra i “fan” del Pupone.

La Jacobelli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, anche se in passato si è vociferato di un flirt con un’altra stella del calcio: il francese Kylian Mbappé, ex del Paris Saint-Germain oggi al Real Madrid.