Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia Marialuisa Jacobelli riceve il Tapiro

Striscia la Notizia tiene viva la notizia del presunto flirt di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è stato affiancato alla giornalista Marialuisa Jacobelli. Si parla di un flirt e di un presunto incontro in seguito alla diffusione di alcune immagini dei due. Dopo il “pupone” e Noemi Bocchi, ora tocca proprio al volto di Sport Mediaset ricevere il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli.

Tapiro a Marialuisa Jacobelli

Il celebre inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha da poco consegnato un Tapiro d’Oro condiviso a Francesco Totti e Noemi Bocchi. La reazione dell’ex capitano giallorosso non è stata delle migliori, come prevedibile. La statuetta è stata rifiutata e le risposte sono risultate alquanto piccate.

Discorso differente per quanto riguarda invece l’incontro con la giornalista Marialuisa Jacobelli che, dopo la comparsa delle foto, ha alimentato l’indiscrezione su una presunta relazione con Totti. Ha ben accolto Staffelli, senza tentare di darsi alla fuga. L’inviato è rimasto però un po’ deluso sul fronte delle dichiarazioni.

“Io non parlo Valerio, non parlo più”. Le sue parole hanno precedentemente scatenato gli esperti di gossip, decisamente interessati da anni ormai alla vita privata di Francesco Totti. È possibile che sia già finita la storia con Noemi Bocchi? Non sembra questo il caso, visto che i due continuano a mostrarsi l’uno al fianco dell’altra. Cosa c’è di vero, dunque, in questa ipotizzata relazione clandestina?

“Mantengo la mia linea. Sto in silenzio”, ribadisce la Jacobelli che poi ha aggiunto, sospinta dall’inviato Mediaset: “Due più due fa sempre quattro”. Come dire, certe verità sono ovvie e innegabili.

La reazione di Noemi Bocchi

Alla consegna del Tapiro, Noemi Bocchi si è dimostrata più calma di Totti. Ha sorriso a Staffelli e ribadito come il suo compagno non avesse nulla da dimostrare o giustificare. Il riferimento è ovviamente alle foto con la Jacobelli all’esterno di un albergo.

Poco dopo l’esplosione del caso, la coppia ha preso un volo per Miami. Qualcosa di totalmente slegato dalla vicenda, dal momento che l’ex 10 della Roma aveva in programma da un po’ un torneo di padel negli Stati Uniti.

Sono tornati in Italia e hanno fronteggiato un clima rovente. Per quanto possa sembrare sorprendente, allo stato attuale è Totti a tener banco sul fronte gossip e non l’ex moglie Ilary Blasi, che vive a pieno il mondo dello spettacolo.

Occhi rivolti intanto sul servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi, dal titolo “Il nostro amore contro tutti (e tutte)”. La vera protagonista è proprio Noemi Bocchi, che non sembra affatto intenzionata a fare un passo indietro. Resta al fianco del suo compagno, con il quale ormai da tempo sta costruendo una nuova vita.

Il giornale di Alfonso Signorini riporta: “Il Capitano è convinto che Bocchi sia la cura alle sue ferite, alle sue insoddisfazioni, alla sensazione che, negli ultimi anni, le sue scelte non lo rendessero felice”.

Un altro titolo rilevante, in accompagnamento alle immagini della coppia, serena e sorridente, spiega: “Noemi non teme confronti con le altre”. Pubblicamente, infatti, non è trapelata alcuna tensione. Se la Jacobelli dovesse proseguire nel suo silenzio forzato, l’intera vicenda potrebbe rientrare ed essere dimenticata a breve, senza mai svelare esattamente le dinamiche del caso.