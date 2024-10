Fonte: Getty Images Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi ancora insieme. Nessuna rottura tra l’ex calciatore e la compagna dopo le foto compromettenti di lui con Marialuisa Jacobelli. La coppia si è concessa una vacanza a Miami, per partecipare ad un importante torneo di padel (passione che li ha fatti incontrare e che ad oggi continua ad unirli), ed è apparsa più complice e in sintonia che mai. Come se nulla fosse accaduto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno ancora insieme

Il settimanale Chi ha immortalato Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami in Florida. Le foto, in esclusiva, mettono a tacere i rumors sul presunto tradimento del Capitano con Marialuisa Jacobelli. Negli scatti Totti e Noemi appaiono piuttosto sorridenti e sereni, come se nulla fosse accaduto e come se i pettegolezzi sulla fine della relazione non fossero mai esistiti.

Nessuna crisi, come insinuato da più parti. Ospiti dell’EA7 World Legend Padel Tour, organizzato da Alessandro Moggi con la sua Gea a Miami, l’ex marito di Ilary Blasi e la compagna 36enne sono stati sempre uniti e hanno posato insieme per uno scatto esclusivo. Sorridenti e affiatati.

Secondo quanto riporta la rivista, chi era presente alla tappa del tour che vede campioni di calcio e altri sport sfidarsi a padel in uno dei circuiti più importanti del mondo, non ha avuto dubbi: “Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature”. Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi c’è dunque ancora tanto amore e voglia di costruire nel futuro con la loro famiglia allargata.

Un’immagine che però stride con il servizio di Striscia la notizia: raggiunto da Valerio Staffelli, che gli ha consegnato un Tapiro d’oro per la vicenda, Francesco Totti è apparso piuttosto irritato. Più calma e sorridente, invece, Noemi Bocchi, sempre accanto alla sua dolce metà con discrezione.

La flower designer, che fa coppia con l’ex attaccante giallorosso da oltre due anni, ha chiaramente affermato nel servizio trasmesso dal tg satirico di Antonio Ricci: “Totti non ha avuto bisogno di giustificazioni”. Ergo, stando alle parole di Noemi, non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte di Francesco Totti.

Che fine ha fatto Marialuisa Jacobelli

Dopo aver confermato la presunta liaison con Francesco Totti a Gente, Marialuisa Jacobelli non ha più proferito parola sulla questione. È però rimasta attiva sui social ed in particolare su Instagram, dove è solita alternare video delle sue interviste per Sport Mediaset e scatti bollenti, in cui mette in mostra il suo fisico prorompente che non è passato inosservato nel 2020, quando ha partecipato a Temptation Island in qualità di tentatrice. Tanto che alcuni l’hanno ribattezzata la Kim Kardashian italiana.

Il numero dei suoi follower, com’era prevedibile, è aumentato: attualmente vanta oltre 4mila follower. Tra questi non c’è però Francesco Totti, che non segue la Jacobelli sulla popolare piattaforma. E pure Marialuisa non è tra i “fan” del Pupone.

La Jacobelli è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, anche se in passato si è vociferato di un flirt con un’altra stella del calcio: il francese Kylian Mbappé, ex del Paris Saint-Germain oggi al Real Madrid.