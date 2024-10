Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami, sguardi innamorati. La verità sulla crisi

Fonte: Getty Images Francesco Totti e Noemi Bocchi

Dai volti scuri in aeroporto agli “sguardi innamorati” all’EA7 World Legends Padel Tour: Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno messo una distanza importante tra la loro unione e le ultime indiscrezioni che sono apparse sui giornali negli ultimi giorni, dopo che Marialuisa Jacobelli ha confermato la liaison con l’ex Capitano della Roma. Dalla crisi alla certezza: “Nessuna rottura tra Totti e Noemi”.

Noemi Bocchi e Francesco Totti uniti a Miami

Attorno alla coppia composta da Noemi Bocchi e Francesco Totti c’è sempre stata grande curiosità. Un po’ perché nessuno si sarebbe mai aspettato la separazione del Capitano da Ilary Blasi, o perché sono sempre apparsi affiatati e uniti negli ultimi anni. Ma gli sviluppi legati alla liaison con Marialuisa Jacobelli hanno messo in dubbio la solidità del loro amore, tanto che alcune fonti hanno parlato di crisi. Che ci sarebbe da tempo.

Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, una “piccola crisi ci sarebbe stata, ma di quelle che capitano a tante coppie, famose e non. Entrambi sembrano intenzionati a salvaguardare il loro rapporto, più importante di tutto e tutti”. Nessuna rottura all’orizzonte: dagli sguardi cupi in aeroporto fino a quelli innamorati al ristorante per l’evento EA7 World Legends Padel Tour, Totti e Noemi non hanno intenzione di mettere un punto alla storia. Il viaggio era programmato da tempo: i due hanno lasciato l’Italia praticamente poche ore dopo la notizia.

La stabilità del legame

“Ancora una volta Noemi ha preferito la strada del silenzio, non cedendo alle provocazioni e proteggendo il suo amore per il Capitano”. La Bocchi ha anche tolto la possibilità di commentare sotto il suo profilo Instagram: questo è il momento della “bufera mediatica”, come si suol dire, il periodo in cui si scatena una curiosità quasi morbosa da parte degli utenti sui social.

E il viaggio a Miami, arrivato praticamente a ridosso dello scoop di Gente, non è saltato: Totti e Noemi sono partiti insieme come una coppia. La coppia condivide la passione per il padel, quindi è l’occasione perfetta per riavvicinarsi e per dimostrare al mondo la stabilità e la solidità del loro legame, nonostante gli ultimi sviluppi.

L’anteprima di Fabrizio Corona

Ancor prima di quanto condiviso da Gente, Fabrizio Corona aveva dato un’anticipazione sul suo canale Telegram. “La notizia esclusiva che vi lancio in anteprima è che Totti, nella sua nuova vita, ha semplicemente sostituito Ilary Blasi con Noemi Bocchi, facendo esattamente la stessa vita di prima“.

E ha aggiunto: “Cosa significa? È tornato a tradire. È stato infedele con Noemi più volte, come ha fatto centinaia di volte ai tempi del matrimonio con Ilary. Giovedì, in un famoso settimanale, usciranno delle foto del Pupone paparazzato in un albergo di Roma con una ragazza, una showgirl che non ha smentito le voci su di lei e Totti”. Ma, nonostante tutto, Totti e Noemi sembrano intenzionati a recuperare il rapporto, dopo la crisi passeggera: l’obiettivo è salvaguardare quello che hanno creato in questi ultimi anni insieme, dopo la separazione del Capitano da Ilary Blasi (che ha ironizzato sulla vicenda).