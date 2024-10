“Francesco Totti ci ricasca”, chi nelle ultime ore non ha letto questi titoli? L’ex Capitano della Roma torna al centro della cronaca rosa e lo fa con uno scoop sul presunto tradimento a Noemi Bocchi con Marialuisa Jacobelli. Lei ha confermato la liaison, e Totti e la Bocchi, a poche ore dalla “bomba” che ha scosso il loro attico a Roma Nord, hanno lasciato l’Italia. Direzione Miami, meta tanto cara alla coppia.

Noemi Bocchi e Francesco Totti lasciano l’Italia: direzione Miami

Ci sarebbe una crisi da tempo tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Dopo lo scoop di Gente, la coppia è finita sotto la lente di ingrandimento della cronaca rosa: come stanno davvero le cose? Cosa è accaduto tra i due? Sarebbe un momento delicato, in realtà: una fonte ha riferito a Fanpage che la coppia si sarebbe “chiusa all’interno della loro storia“. In breve, la gelosia di Noemi Bocchi – di cui abbiamo parlato anche nei confronti della Blasi – avrebbe avuto un impatto negativo sulla loro storia.

Ora i due sembrerebbero voler recuperare il rapporto. Da tempo, in realtà, il viaggio era in programma: direzione Miami, proprio a poche ore dalla notizia della liaison tra Francesco Totti insieme a Marialuisa Jacobelli. “Avevano acquistato da tempo il biglietto aereo per Miami”, dove si tiene l’EA7 World Legends Padel Tour venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Ancora una volta, sottolineano i beninformati, Totti non è da solo, ma c’è Noemi con lui, e quel mostro dagli occhi verdi di cui parlava Shakespeare: la gelosia.

I dettagli dell’incontro con Marialuisa Jacobelli

Il presunto flirt con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli è ormai ovunque. E Totti lo ha scoperto proprio mentre era con Ilary Blasi a vedere la partita di calcio del figlio Cristian. Possiamo solo immaginare la reazione della Blasi e la frecciata non si è fatta attendere.

A Pomeriggio Cinque, il direttore di Gente ha spiegato come è nato lo scoop del momento. “Qui è qualcosa di più di una semplice indiscrezione. Ci sono state proposte le fotografie da un’agenzia. Queste foto raccontano di lei che entra in un importante hotel di Roma, lui che la raggiunge poco dopo ed escono separati dopo circa un’ora e mezzo. Le foto parlano, ma possono raccontare tutto come nulla. C’era da andare oltre per avere una conferma. Così noi abbiamo contattato la diretta interessata, la giornalista sportiva Jacobelli, e lei tra tentennamenti e imbarazzi ci ha confermato tutto. A domanda diretta ‘c’è una storia tra voi?’ Lei ha risposto di sì. Più di così non si può fare”.

Tutto è avvenuto intorno all’ora di pranzo, alle 13 circa. Nel cuore di Roma. La prima ad arrivare è Marialuisa Jacobelli, poi raggiunta da Francesco Totti, alla guida della moto, alle ore 13.42. Insieme a Totti c’è un amico: dopo aver chiesto delle informazioni al portiere dell’hotel, ecco che prima entrano entrambi e poi l’amico va via. “La presenza dell’amico di Totti è una vecchia abitudine per il calciatore per sviare i paparazzi, quando ancora la separazione da Ilary Blasi non era ufficiale, lasciava la sua auto a casa di un amico e si faceva accompagnare da Noemi Bocchi per non lasciare tracce”. Alle 15.25 esce Totti insieme all’amico, che nel frattempo era ritornato: dieci minuti dopo, anche la giornalista. Fabrizio Corona, intanto, ha aggiunto che “Francesco Totti ha tradito e tradisce Noemi Bocchi, così come faceva in passato con Ilary Blasi”.