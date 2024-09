Pace fatta tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Non proprio: i segnali distensivi avrebbero infastidito Noemi Bocchi (per gelosia)

Manca poco all’incontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale, per sciogliere i nodi sul divorzio. Ambedue sono andati avanti: Totti vive ormai insieme a Noemi Bocchi, mentre la Blasi è innamoratissima di Bastian Muller, l’imprenditore che fa la spola tra Roma e Francoforte, per stare vicino a lei. Ora Totti vorrebbe la “pace” con la Blasi, ma sarebbe la Bocchi (per gelosia, stando alle indiscrezioni) a rallentare un rapporto più civile tra gli ex.

Ilary Blasi e Francesco Totti, salta la pace per Noemi Bocchi

“Totti e Blasi, inizia lo show delle udienze per il divorzio con un colpo di scena. Lui è pronto a far pace con Ilary ma Noemi non vuole”, queste sono le parole di Diva e Donna, a cui si aggiungono quelle del settimanale Chi: la pace tra gli ex coniugi è lontanissima. A lungo Francesco Totti e Ilary Blasi si sono fatti la guerra (abbiamo forse dimenticato la Guerra dei Rolex?), ma da parte dell’ex Capitano della Roma ci sarebbe la volontà far pace.

Che può significare tutto: soprattutto, un rapporto civile con la Blasi, che è la madre dei suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. Noemi Bocchi, però, sarebbe gelosa: quei segnali di disgelo nel rapporto Totti-Blasi, non solo legati esclusivamente alla separazione, ma soprattutto per il bene dei figli (e forse un po’ nei confronti della storia d’amore che hanno vissuto), non sono stati visti di buon occhio alla nuova compagna di Francesco.

L’incontro in tribunale tra pochi giorni

Chi, invece, ha fatto sapere che non ci sarà alcun accordo sulla separazione (c’è mai stato?). “La coppia si confronterà in questi giorni in tribunale per stabilire di chi sia la colpa della separazione. E, per farlo, ciascuno dei due contendenti dovrà presentare prove, testimonianze, svelare le proprie carte“. Quello che si preannuncia è uno scontro di fuoco, a dire il vero, come paventato già mesi fa.

La vicenda Rolex è al tramonto, ma ora inizia la battaglia vera e propria, con insospettabili alleati. La causa di separazione riprenderà alla fine di settembre, in tribunale, alla presenza della giudice Simona Rossi: i magistrati sentiranno entrambi, oltre ai testimoni. Probabilmente Noemi Bocchi e Cristiano Iovino: quest’ultimo ha rivelato che con la Blasi ci sarebbe stato più di un caffè. Lasciando intendere una liaison. Si fa il nome di Alessia Solidani (la parrucchiera della Blasi), di Melory Blasi (sorella di Ilary), Alex Nuccetelli (tra i migliori amici di Totti), e persino un manager di Mediaset.

Per il resto, gli ex sono (decisamente) andati avanti. Forse la pace poteva essere un pretesto per evitare di scontrarsi ulteriormente in tribunale, anche e soprattutto per i figli, che hanno sempre messo al primo posto. Pare, inoltre, che sia Totti quanto la Blasi vogliano sposare i rispettivi nuovi compagni. Tra indiscrezioni e voci, spesso si è parlato di una presunta gravidanza della Bocchi (e di Ilary, invero), ma si sono sempre rivelate infondate. Ora, però, l’ultima guerra dei Totti-Blasi si avvicina. E chissà quali rivelazioni saranno fatte in tribunale.