Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero in attesa del loro primo figlio e, intanto, si godono l'estate in Grecia

Un pancino sospetto e una luce nuova, negli occhi di Ilary Blasi, che potrebbero suggerire un lieto evento in famiglia. La showgirl e il suo compagno Bastian Müller potrebbero essere in attesa del loro primo figlio, sebbene tutto rimanga nel più stretto campo delle indiscrezioni, ma le immagini che arrivano dalla Grecia aprono uno spiraglio decisamente importante sulla possibile quarta gravidanza della conduttrice romana.

Ilary Blasi incinta, le voci

A parlare dell’eventualità dell’arrivo di un piccolo Müller è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto in cui spunta un pancino che potrebbe anticipare l’annuncio dell’arrivo di un bebè. Non è neanche la prima volta che si parla di questa possibilità: un po’ perché il pubblico desidera moltissimo vederla di nuovo felice e un po’ perché sarebbe un modo per voltare definitivamente pagina dopo la separazione da Francesco Totti. Lei è già mamma di tre splendidi ragazzi, Christian, Chanel e Isabel, e in più di un’occasione aveva specificato di non volere altri figli.

Il tempo però passa velocemente e sono tante le cose che possono cambiare. E di certo non immaginava che la sua famiglia si sarebbe divisa dopo moltissimi anni di armonia. Se facciamo eccezione per il documentario Unica, in cui aveva parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio, Ilary Blasi ha preferito mantenere la giusta riservatezza per proteggere se stessa e i suoi figli, che ha sempre messo al primo posto nonostante le circostanze e le difficoltà di tenerli al riparo dall’ondata di pettegolezzi che li aveva travolti dopo l’annuncio della separazione.

La storia d’amore con Bastian Müller

Nessuno avrebbe scommesso sulla loro storia d’amore, che Ilary Blasi ha iniziato subito dopo l’addio a Francesco Totti, eppure hanno resistito alla prova del tempo e oggi sono ancora qui felici e più innamorati che mai. Non li vediamo spesso insieme e per questo si grida alla crisi praticamente ogni giorno, ma le foto che arrivano dalla Grecia mostrano una coppia in armonia e probabilmente pronta a qualcosa di molto importante.

Dopotutto, Bastian è presente in tutti i momenti importanti della vita della conduttrice romana e ha partecipato anche al suo compleanno a maggio. La bellissima festa che ha organizzato si è tenuta presso la grande villa all’Eur dove lei vive con i suoi figli e alla presenza di tutta la sua famiglia, che le è stata a fianco nei momenti più difficili. L’abbiamo vista di nuovo felice come una bambina, come non la vedevamo da tempo, e finalmente pronta per una nuova vita lontana dalle ombre del passato.

Della separazione da suo marito non si è più parlato e, ora che si è sgonfiato anche il caso dei Rolex che col tempo è diventato un cult, è tornata in tv con la conduzione di Cornetto Battiti Live in coppia con il suo inseparabile Alvin. Avrebbe però rifiutato la conduzione de La Talpa, che sta avendo i primi problemi a qualche settimana dalla partenza, in favore di Diletta Leotta che debutta a Mediaset. Pare che fosse poco convinta del progetto, ma qualcuno pare pronto a scommettere che possa trattarsi di una precauzione per il bambino che starebbe aspettando.