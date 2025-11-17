Ilary e Totti, a marzo il divorzio: “Blasi ha già fissato la data del matrimonio con Bastian”

Novità in vista per Ilary Blasi: la conduttrice sta per ottenere finalmente il divorzio da Francesco Totti. Ed è pronta a sposare Bastian Muller (forse all'estero)

A quasi quattro anni dall’annuncio della rottura, Ilary Blasi e Francesco Totti divorziano. Da anni non sono più legati e presto non saranno più moglie e marito neppure legalmente. Così la conduttrice e l’ex calciatore saranno finalmente liberi di poter convolare a nozze con i nuovi compagni. Un risvolto che, a quanto pare, interesserebbe di più alla 44enne, da tempo felice accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Ilary Blasi divorzia da Totti e sposa Bastian Muller

Per Ilary Blasi e Francesco Totti si apre un nuovo, importante, capitolo: a marzo finirà, anche dal punto di vista legale, una delle storie d’amore più belle, che ha segnato il costume italiano. Come riporta Il Messaggero, l’udienza è fissata al prossimo 21 marzo. Pare che a richiedere di accelerare le pratiche sia stata la verace presentatrice, che sogna di convolare a nozze con Bastian Muller.

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary ha trovato un nuovo equilibrio e la volontà di suggellarlo con una cerimonia intima, ovviamente con rito civile, è diventata sempre più forte nell’ultimo periodo. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe già una data di nozze: se tutto andrà come previsto, la Blasi giurerà amore eterno a Bastian entro la prima settimana di giugno.

Un evento riservato, con un centinaio di invitati, e lontano da Roma, città che ha segnato la relazione tra Totti e Ilary (come dimenticare il matrimonio in diretta tv nel 2005?).

Ora la Blasi desidera qualcosa di completamente diverso e per questo pare sia pronta a convolare a nozze in Germania o in Costiera Amalfitana, dove di recente si è concessa una vacanza romantica con Muller.

Intanto, al dito dell’ex conduttrice del Grande Fratello Vip è comparsa una fedina di Cartier: non a sinistra, dove c’era la fede con Totti e un cuore tatuato a lui dedicato, ma a destra. Anche Bastian, che sta imparando l’italiano per amore, la indossa identica.

La stessa Blasi, in diverse interviste, non ha nascosto il desiderio di sposarsi di nuovo. “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata – ha ammesso qualche tempo fa al settimanale Chi – certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.

Ora, con il divorzio all’orizzonte, tutto diventa possibile. E Totti e Noemi Bocchi? Per il momento non si parla di nozze per la coppia. Più volte si è vociferato anche di un bebé ma i due sembrano intenzionati – almeno per ora – a godersi la loro famiglia allargata. Francesco ha avuto da Ilary Blasi tre eredi – Cristian, Chanel e Isabel – mentre Noemi è mamma di Sofia e Tommaso, nati dal rapporto con Mario Caucci.

Chi è Bastian Muller, il futuro marito di Ilary Blasi

Bastian Muller, 38 anni, è un imprenditore tedesco ed ereditiere. Proviene da una famiglia con radici profonde nel settore industriale: i Muller-Pettenpohl sono proprietari di un’azienda storica specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, fondata nel 1874. Nato a Wächtersbach, una cittadina a circa 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dal 2007 al 2015 Bastian ha lavorato al Carlton Hotel di St. Moritz come maggiordomo.

Muller ha conosciuto Ilary Blasi in aeroporto, a New York: lui prima l’ha notata, poi l’ha avvicinata e da lì è partito tutto.

“Bastian mi diverte, è stata una cosa totalmente inaspettata, veramente una sorpresa – ha detto la conduttrice durante un’intervista a Verissimo – Nella mia vita è un valore aggiunto. Anche nella mia famiglia è stato accolto molto bene, sono tutti pazzi di lui. Mi rende davvero felice e serena”.

