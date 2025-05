Ilary Blasi si sposa: la romantica proposta di Bastian Muller (ma il divorzio da Totti ancora non c’è)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, la conduttrice avrebbe ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal fidanzato, nonostante il divorzio da Totti non sia ancora arrivato.

Ilari Blasi si sposa: la proposta di Bastian Muller

Archiviata la delusione per la chiusura anticipata del programma The Couple, che è terminato senza una finale, fra lo stupore dei concorrenti, Ilary Blasi si è concessa un po’ di relax con Bastian Muller.

Proprio durante una romantica vacanza insieme, la conduttrice avrebbe ricevuto la proposta di nozze, accompagnata da un anello che sfoggia in alcune foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“Lo scorso giovedì, Bastian Muller è andato a prendere Ilary a Milano, dove Ilary aveva un impegno di lavoro – si legge sul magazine -, e a bordo di una Lamborghini gialla l’ha portata in un luogo che lei non conosceva. Una gita a sorpresa, tanto che la coppia ha fatto tappa in un centro commerciale per acquistare lo stretto necessario per trascorrere una notte fuori. Poi Bastian ha proseguito con la macchina in direzione Villa d’Este”.

Nella splendida cornice del lago sarebbe andata in scena la proposta di matrimonio di Bastian Muller per Ilary Blasi. L’imprenditore avrebbe affittato una barca e una volta lontano dalla riva si sarebbe inginocchiato, estraendo un anello dalla tasca.

“Lei aveva un’espressione sorpresa – spiega la fonte -. Il suo sorriso che solitamente usa per sdrammatizzare, questa volta era di commozione”. Ilary Blasi avrebbe risposto immediatamente di sì, baciando e abbracciando il fidanzato.

Ilary Blasi: l’amore per Bastian Muller e il divorzio da Totti

Come è noto la love story fra Ilary Blasi e Bastian Muller è iniziata dopo la fine del matrimonio della conduttrice con Francesco Totti. L’addio fra l’ex Letterina e l’ex calciatore della Roma è stato particolarmente burrascoso, segnato da accuse reciproche e botta e risposta.

Totti e la Blasi attualmente sono separati, ma non è ancora arrivato il divorzio. I due infatti da qualche tempo sono protagonisti di uno scontro piuttosto acceso in tribunale. Entrambi sono decisi a dimostrare di essere stati traditi, addebitando la colpa all’altro della separazione.

Come raccontato più volte da Ilary Blasi, l’incontro con Bastian Muller è avvenuto per caso nel 2022, mentre la presentatrice era diretta a New York. Complice un colpo di fulmine, i due non si sono più lasciati.

Rampollo di una famiglia facoltosa, Bastian è entrato nella vita di Ilary Blasi in punta di piedi, conquistandola completamente. Ha creato un ottimo rapporto con i figli della presentatrice, da Chanel a Cristian, sino alla piccola Isabel.

Da tempo si vociferava di possibili nozze fra l’imprenditore e la conduttrice, ma le foto pubblicate da Chi, in cui Ilary sorride mostrando l’anello, sembrano confermare ora il lieto evento.

Anche Francesco Totti, dopo la fine del matrimonio con la Blasi, ha trovato nuovamente l’amore. L’ex calciatore è legato da tempo a Noemi Bocchi, conosciuta sui campi da padel.

Non resta che scoprire quale sarà la reazione di Totti e chi la spunterà, fra lo sportivo e la showgirl, nella battaglia legale per il divorzio.