Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati a Parigi: la vacanza di lusso su Instagram

Ilary Blasi e Bastian Muller si godono la loro vacanza d'amore a Parigi, fra baci appassionati e luoghi da sogno.

Ilary Blasi e Bastian Muller si godono una vacanza d’amore a Parigi, fra gite, scatti romantici e hotel di lusso. La conduttrice e l’imprenditore si sono regalati una fuga d’amore in Francia, celebrando una relazione che procede a gonfie vele.

Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati a Parigi

A raccontare la vacanza a Parigi è stata proprio Ilary Blasi che ha pubblicato su Instagram alcuni scatti e video che raccontano le giornate con Bastian Muller. La conduttrice e il fidanzato sono più innamorati che mai e hanno scelto di volare in Francia dove, proprio nel 2023, avevano scattato la loro prima foto di coppia, raccontando al mondo il loro amore.

Nelle immagini postate su Instagram, Ilary Blasi e Bastian Muller si baciano sul balcone della loro stanza d’hotel, mentre sullo sfondo brilla la Torre Eiffel, il simbolo dell’amore eterno. “Souvenirs pour toujours”, ha scritto Ilary Blasi, ossia: “Ricordi per sempre”. Confermando il sentimento, sempre più forte, nei confronti del fidanzato. La coppia ha esplorato la città, scattando foto al Louvre, all’Arco di Trionfo e a Notre Dame, realizzando numerose cartoline romantiche nei luoghi iconici di Parigi.

La vacanza in Francia aveva fatto ben sperare i fan della coppia che sognano un secondo matrimonio di Ilary. Qualche tempo fa infatti per i due si era parlato di fiori d’arancio dopo che Bastian Muller era stato paparazzato sul lago di Como mentre si inginocchiava di fronte alla Blasi in quella che sembrava a tutti gli effetti una proposta di matrimonio.

Poco dopo lei aveva chiarito che si era trattato semplicemente di un gioco fra i due. “Stavamo scherzando fra di noi – aveva detto -. Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: “Mi devi dire qualcosa?”. Devo ancora divorziare, sono ancora sposata – aveva aggiunto – certo, non nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia”.

La storia d’amore di Ilary Blasi e Bastian Muller

Dopo il doloroso addio a Francesco Totti, oggi legato a Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha ritrovato l’amore con Bastian Muller. Fra i due si è trattato di un colpo di fulmine, arrivato durante un viaggio della conduttrice a New York con le amiche. Il primo incontro in aeroporto, poi la scelta di scambiarsi i contatti, quando Bastian non sapeva ancora quando la Blasi fosse famosa in Italia.

“Credo al destino – aveva spiegato la conduttrice, poco dopo, al settimanale Chi -, penso che ci sia un percorso indicato per ciascuno di noi, basta leggere i segnali. Poi, certo, aiutati che Dio ti aiuta. Ma è vero che una cartomante mi aveva anticipato che a New York avrei incontrato l’uomo della mia vita. Chiamalo caso, colpo di fortuna. Bastian mi si è avvicinato, si è presentato e, anziché chiedermi il numero di telefono, mi ha chiesto come mi chiamassi su Instagram per seguirmi”.

Un colpo di fulmine, dunque, che con il tempo ha portato ad una storia d’amore solida. Bastian e Ilary oggi sono più innamorati che mai e l’imprenditore è riuscito a creare un ottimo legame anche con i figli di Ilary: Cristian, Chanel e Isabel.