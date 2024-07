Fonte: IPA Diletta Leotta

Quando è stato annunciato il ritorno de La Talpa, abbiamo tutti avuto un sussulto: i reality show di oggi stanno faticando a imporsi. La televisione non è più la stessa, ma non lo sono nemmeno gli spettatori. Ed è il motivo per cui Pier Silvio Berlusconi ha preso due scelte: la prima di mandare in onda il reality su Mediaset Infinity e poi in chiaro su Canale5; la seconda, invece, è la conduttrice, ovvero Diletta Leotta, un nome fresco, reduce dal successo del podcast di Mamma Dilettante. C’è (solo) un piccolo problema all’orizzonte: parte del cast sarebbe a rischio. Cosa sappiamo.

La Talpa, problemi con il cast: forfait di 3-4 concorrenti

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, ci sarebbero problemi in vista per La Talpa. Il cast è stato già annunciato, ma potrebbero esserci dei rimescolamenti, dei colpi di scena dell’ultimo minuto che si stanno rendendo necessari. Ciò significa che la quarta edizione, condotta da Diletta Leotta, potrebbe subire un rallentamento e iniziare con qualche settimana di ritardo.

Tra i concorrenti che potrebbero tirarsi indietro Nicola Ventola, che ha appena lanciato Viva el Futbol, format calcistico, insieme a Lele Adani e Antonio Cassano (una sorta di Bobo TV 2.0). Manca un mese all’inizio delle riprese, e il nome di Ventola non sarebbe l’unico a essere in bilico. Si parla di 3-4 concorrenti in totale. E c’è già chi dice che questa sia la maledizione de La Tribù – Missione India, reality sempre di Mediaset con Paola Perego alla conduzione che è stato annunciato e mai mandato in onda.

La Talpa, il cast al completo della quarta edizione

Ad avere annunciato il cast de La Talpa 4 è stato il Fatto Quotidiano. Al netto dei concorrenti a rischio, chi dovremmo vedere nell’edizione condotta da Diletta Leotta? I nomi sono stati condivisi da Giuseppe Candela in anteprima e sono i seguenti.

Andrea Muller e Veronica Peparini

Marina La Rosa

Nicola Ventola

Jo Squillo

Ludovica Frasca

Elisa Di Francisca

Orian Ichaki

Alessandro Egger

Gilles Rocca

Lucilla Agosti

Marco Berry

Marco Melandri

La Talpa, le anticipazioni: cosa sappiamo

“Dimenticate quella che abbiamo già visto perché sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale”, queste sono state le parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025. Uno dei grandi cambiamenti lo abbiamo già anticipato, ovvero quello di mandarlo prima su Infinity, anziché in onda su Canale5 sin da subito.

“Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto. Ci sarà quindi un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all’ultima puntata dove, fino ad oggi, la finale sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity. Alla conduzione c’è una novità, ci sarà Diletta Leotta a cui diamo il benvenuto in Mediaset”. Secondo Dagospia, tuttavia, la Leotta sarebbe una “seconda scelta”, poiché il nome che attendevamo tutti è quello di Ilary Blasi, che avrebbe rifiutato la conduzione. “Poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l’offerta”. Sarà così? Chissà.