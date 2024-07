Ilary Blasi ha rifiutato La Talpa, Diletta Leotta seconda scelta: l’indiscrezione

Fonte: Getty Images Secondo Dagospia Ilary Blasi avrebbe rifiutato la proposta di Mediaset di condurre La Talpa

Ilary Blasi avrebbe rifiutato la conduzione de La Talpa, il reality show che tornerà presto su Canale 5 dopo sedici anni di assenza. A quanto pare non sarebbe stata Mediaset a far fuori l’ex moglie di Francesco Totti ma sarebbe stata la conduttrice romana a scegliere di rinunciare al progetto. Di fatto Diletta Leotta, conduttrice ufficiale della trasmissione, sarebbe una seconda scelta, arrivata dopo il no della Blasi.

Perché Ilary Blasi ha rifiutato la conduzione de La Talpa

“Da mesi tutti ipotizzavano la conduzione di Ilary Blasi che non è stata “tro**ata” in extremis. Stando alle nostre fonti le cose sarebbero andate diversamente”, ha rivelato Dagospia. “Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l’offerta. Si tiene stretta il successo di Battiti Live, reciterà in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di Unica (che avrà un altro titolo)”, ha aggiunto.

Quindi, poco convinta del progetto, Ilary Blasi avrebbe rifiutato l’ultima proposta di Mediaset anche se questo comporterà sparire dalla tv per svariati mesi, un po’ come già accaduto quest’anno, con la sua Isola dei Famosi finita (con scarso successo) nelle mani di Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi è però riconfermata alla guida di Battiti Live, nonostante le gaffe e gli strafalcioni che l’hanno vista protagonista dell’ultima edizione. A farlo sapere Pier Silvio Berlusconi che, alla presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti dall’evento musicale.

Fonte: IPA

Tutte le novità de La Talpa con Diletta Leotta

La Talpa torna finalmente in tv. Da anni il pubblico chiedeva il ritorno dell’amato reality show, trasmesso dal 2004 al 2008. Mediaset ha inserito il format nei palinsesti della prossima stagione: andrà in onda ad ottobre, prima in streaming su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, e sarà condotto da Diletta Leotta.

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato con grande entusiasmo il ritorno del reality show, la cui ultima edizione è stata trasmessa nel 2008: “Dimenticate la Talpa che abbiamo visto, sarà una edizione molto innovativa e sperimentale, verrà resa visibile prima su Infinity e poi su Canale 5, è una scelta coraggiosa che potrebbe avere anche un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, ma è un segno di modernità”, ha detto ai giornalisti.

Una scelta presa dopo l’esperimento fatto con Viola come il mare 2, la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman, “che ci ha dato grandi risultati non solo di ascolti ma anche in termini di ricavi pubblicitari, proviamo ad alzare l’asticella e a farlo anche con l’intrattenimento e nello specifico con un reality, cosa che non è mai stata fatta. Ci sarà un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 con contenuti esclusivi fino all’ultima puntata che andrà in onda prima su Canale 5 e poi Infinity”.

E poi: “La conduzione affidata a Diletta Leotta a cui do il benvenuto in Mediaset… Diletta Leotta ci sembra giusta per il prodotto che stiamo per fare. Sarà un prodotto glam, moderno, in cui tenteremo di fare uscire al meglio la parte di detection. Ci sembra la persona giusta, anche se è un esperimento molto complicato. Credo che sia però il momento giusto per essere coraggiosi e giocare tra le varie piattaforme”.

Il cast non è stato ancora ufficializzato ma dovrebbero esserci: Jo Squillo, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marco Melandri, Marco Berry, Alessandro Egger, Gilles Rocca, Marina La Rosa, Nicola Ventola, Elisa Di Francisca, Andreas Muller e Veronica Peparini.