Come sarà la nuova edizione de La Talpa? Finalmente abbiamo una risposta a questa domanda, anzi più di una. Sono infatti stati svelati numerosi dettagli in maniera ufficiale. Niente indiscrezioni, dunque. Ciò che scriviamo di seguito spiega esattamente come sarà delineata la nuova edizione di questo reality messo in panchina per tanti anni. Affidato a Diletta Leotta, che cambia registro e si allontana dal calcio. Pronta a un altro grande esordio, stavolta a Mediaset, e non poteva far altro che svelare qualcosa nello studio di Verissimo.

La Talpa 2024, il cast

Pier Silvio Berlusconi crede molto in questa nuova edizione de La Talpa. Sappiamo che ha chiesto a Maria De Filippi di “sistemare” il format, rendendolo più intrigante per il pubblico. La speranza è quella di aggiungere un’altra freccia al proprio arco di reality, ovviamente.

Se sarà un successo o meno lo deciderà il pubblico ma, nel frattempo, Berlusconi si è così espresso nei mesi scorsi: “Dimenticate quella che abbiamo già visto. Quest’edizione sarà molto innovativa, oserei dire sperimentale. Una scelta che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, ma riteniamo sia un segno di modernità necessario. Ci sarà un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all’ultima puntata, con la finale che sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity”.

Sulla copertina di Tv Sorrisi & Canzoni è stato svelato il cast de La Talpa 2024 con una foto di gruppo, che comprende i seguenti personaggi:

Gilles Rocca;

Orian Ichaki (modella ed ex Madre Natura di Ciao Darwin);

Marina La Rosa;

Andrea Preti;

Alessandro Egger;

Marco Melandri;

Ludovica Frasca;

Lucilla Agosti;

Andreas Muller e Veronica Peparini;

Elisa Di Francisca.

La Talpa, le novità

Non c’è da parlare soltanto del cast de La Talpa. Come anticipato da Pier Silvio Berlusconi, infatti, le novità di questa edizione sono svariate. Si parte con la conduttrice, Diletta Leotta, volto che si aggiunge al novero delle conduttrici di Mediaset.

Nello studio di Silvia Toffanin ha svelato un bel po’ di dettagli. Il reality fa il suo ritorno dopo ben 16 anni dall’ultima messa in onda, con una veste differente. Non ci sarà lo studio e neanche una messa in onda in diretta. Sarà tutto registrato, al fine di poter maneggiare al meglio il materiale tra Canale 5 e Infinity.

Mediaset intende puntare molto sulla propria piattaforma streaming, provando a dare l’assalto a questa fetta di mercato. Non che Infinity sia nata ieri, certo, ma in assenza della Champions League occorre rafforzare il pacchetto delle proposte. Ad oggi infatti non risulta tra le prime scelte in termini di film e serie Tv.

Ci saranno la corte delle spie e la villa delle spie. Spazio poi a prove e sfide di vario genere, così come una parte del reality interamente dedicata a emozioni e sentimenti dei concorrenti. Ecco le parole di Diletta Leotta: “Sono stata mesi via da casa per questo progetto e ora non sto più nella pelle. È una cosa cui tengo molto. Un cast bellissimo. Ce n’è per tutti i gusti. Si tratta di un programma tridimensionale, con una sezione dedicata allo spionaggio e l’altra all’azione pura. Hanno fatto cose assurde, con missione e prove al limite dell’essere umano e della sopportazione. C’è poi la parte più emotiva, che mi ha visto entrare in contatto con loro. Li ho conosciuti meglio”.

Sappiamo che nella villa vivono i concorrenti e nella corte si svolgono il test finale, l’eliminazione e i confronti con Diletta. Alla fine di ogni puntata infatti c’è un test sulla talpa e da questo si passerà ogni volta a un’eliminazione. Sarà probabilmente un po’ ostica la comprensione per il pubblico, almeno inizialmente, ma sarà come iniziare un nuovo e complesso gioco da tavola. Il tempo aiuterà.