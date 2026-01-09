Si fa notare il lungo abito rosso sfoggiato da Samira Lui a La Ruota della Fortuna, e per Gerry Scotti è già “una signora della tv”

IPA Samira Lui

Inizia il fine settimana e Samira Lui sfoggia un abito da gran festa. La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna lascia tutti a bocca aperta con un outfit a dir poco prezioso, che cattura anche l’attenzione di Gerry Scotti. Quello di Samira è un look all’altezza della serata che, dedicata a La Ruota dei Campioni, riserva un omaggio alla storia della tv e un ospite a sorpresa.

L’incredibile abito di Samira Lui

Puntata dopo puntata, Samira Lui diventa sempre più spigliata e sicura di sé e i suoi outfit lo testimoniano. Dopo i primi mesi caratterizzati da abiti leziosi e dai toni pastelli, la nuova stella Mediaset (che potrebbe presto prendere il posto di Ilary Blasi) sfoggia un look sempre più deciso e accattivante. Nella puntata di venerdì 9 gennaio de La Ruota della Fortuna è bella come non mai, con un abito rosso che, più che al tabellone, sembra adatto a un red carpet.

Si tratta di un vestito il cui orlo sfiora il pavimento e che cade sciancrato sul corpo, sottolineando le curve armoniche dell’ex concorrente di Miss Italia. La scollatura è da capogiro, con una cascata di diamanti a incorniciare il décolleté per poi andare a incrociarsi sul coppo. Il bel look non manca di attirare l’attenzione di Gerry Scotti che, con la sua solita ironia, accompagna i complimenti alla collega alle immancabili (e bonarie) prese in giro. La redarguisce mentre, con la lunga e stretta gonna, si accinge a salire le scale dello studio. “Occhio che inciampa. – scherza Scotti – Quell’abito è pericoloso” chiosa.

Ma, qualche minuto più tardi, arriva il complimento più grande. Mentre il gioco invita i concorrenti a indovinare i nomi delle donne più note della televisione italiana, Scotti si rivolge direttamente a Samira. “Presto ci sarà anche il suo nome, anzi lei è già una delle signore della tv”. Lei si schernisce, umile e alla mano: “Per adesso signorina”.

Gerry Scotti celebra i propri successi

E se Samira Lui è agli inizi della propria scalata al successo, Gerry Scotti vanta alle spalle decenni di onorata carriera. E, in un affettuoso do ut des di complimenti, è la stessa collega a sottolinearlo. Quando l’argomento della gara è il Telegatto, Samira chiede a Gerry quanti ne ha vinti lui, dei prestigiosi premi televisivi. Lui finge di non saperlo, di non ricordarlo bene, me infine, cede. Scotti, volto storico di programmi di successo come Passa Parola e Chi vuol essere milionario, di Telegatto ne ha vinti ben 14. “Me ne presti uno?” scherza Samira, sottolineando ancora una volta la loro amichevole complicità.

Gli ospiti de La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti e Samira Lui restano i protagonisti, ma stasera c’è qualcuno che gli ruba la scena. Gli occhi – e le orecchie – sono tutti per il mitico duo dei Ricchi e poveri, che arrivano in studio a suon di musica, cantando i loro più grandi successi e trasportando l’intero pubblico in studio (concorrenti compresi, nonostante l’emozione della gara) in un’onda di ballo sfrenato e puro divertimento.

