Mediaset cambia programmazione: Grande Fratello perde puntate, La Talpa rinviata

Fonte: IPA Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello dal 2020 mentre Diletta Leotta è pronta al debutto su Canale 5 con La Talpa

Ad ottobre cambia il palinsesto di Mediaset, o meglio quello di Canale 5. Due i principali programmi interessati: da un lato il Grande Fratello di Alfonso Signorini, tornato in onda qualche settimana fa dopo la lunga pausa estiva, dall’altro La Talpa, che riapparirà sul piccolo schermo a sedici anni dall’ultima edizione. Un ritorno, con la nuova conduttrice Diletta Leotta, assai gradito dal pubblico che però dovrà attendere ancora un po’ prima di gustarsi le dinamiche dell’enigmatico adventure game.

Cancellato il doppio appuntamento del Grande Fratello

Come riporta Novella 2000, a partire dal prossimo mese verrà momentaneamente cancellato il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello 2024. Non proprio una novità per i fedeli del reality show di Canale 5, da tempo abituati a frequenti cambi di programmazione. A quanto pare ad ottobre il programma di Alfonso Signorini andrà in onda solo il lunedì sera mentre il giovedì in prima serata sarà trasmessa la fortunata serie turca Endless Love.

Una mossa che sicuramente farà bene al GF, sia in termini di ascolti sia in termini di qualità. Due puntate a distanza ravvicinata non sempre garantiscono il giusto appeal e spesso si finisce per regalare ai telespettatori dinamiche poco accattivanti, a tratti noiose e per niente coinvolgenti.

Inoltre l’attuale edizione non sta brillando: l’ultima puntata, quella andata appunto in onda giovedì 26 settembre, non è andata oltre i due milioni di telespettatori nonostante la presenza di Katherine Kelly Lang, la famosa Brooke di Beautiful. A malapena 1.993.000 spettatori con il 16.26%: un risultato tutt’altro che incoraggiante.

Rinviata La Talpa, la data di inizio è cambiata

Il tanto atteso ritorno de La Talpa era stato annunciato per il prossimo 2 ottobre da Pier Silvio Berlusconi in persona in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Ma nell’ultimo listino diffuso da Publitalia non c’è traccia della trasmissione tra i titoli in partenza in autunno. Contrariamente a quanto insinuato da qualcuno il format non è stato cancellato ma solo rinviato.

Come assicura Davide Maggio, La Talpa si farà ma partirà più tardi rispetto al previsto: la prima puntata sarà molto probabilmente fissata al 29 ottobre o, nella peggiore delle ipotesi, il 5 novembre. Molto probabilmente c’è stato qualche problema con le registrazioni dello show che comunque continuano visto che uno degli autori ha caricato sui social una foto della nuova conduttrice Diletta Leotta, assicurando “che manca poco”.

Nelle ultime ore la stessa conduttrice (che pare sia in lizza anche per condurre L’Isola dei Famosi su Canale 5 la prossima primavera) è stata avvistata a Terni, alle Cascate delle Marmore, dove saranno realizzati alcuni contenuti dell’adventure game. Insomma, non resta che attendere.

Per quanto riguarda il cast de La Talpa nei mesi scorsi sono trapelati i nomi dei primi concorrenti anche se non sono mai stati ufficializzati. Jo Squillo, Marina La Rosa, Veronica Peparini, Alessandro Muller, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Alessandro Egger, Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Marco Berry, Orian Ichaki, Giulia Provvedi, Cecilia Capriotti, Clizia Incorvaia dovrebbero essere i personaggi famosi pronti a mettersi in gioco.

Si vociferava inoltre di un coinvolgimento di Nicola Ventola, ma l’ex calciatore avrebbe dato forfait all’ultimo per altre questioni lavorative.