Ascolti tv del 26 settembre, Kostas non si fa intimorire dal Grande Fratello

Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di "Kostas" con Stefano Fresi e si è scontrata con il Grande Fratello su Canale 5

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Stefano Fresi

L’appuntamento del giovedì sera su Canale 5 è sempre per il Grande Fratello ma deve vedersela con la fiction di Rai 1, Kostas, che sta avendo un grande successo di ascolti.

Alfonso Signorini si è giocato la carta della star di Hollywood, al Grande Fratello su Canale 5 è arrivata Katherine Kelly Lang, Brooke Logan di Beautiful. E poi c’è stata la crisi di Enzo Paolo Turchi che ha mostrato molte fragilità legate soprattutto alla grande differenza di età con sua figlia Maria che ha 10 anni. Essere un papà di 75 lo rende vulnerabile rispetto all’età che avanza.

Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della fiction con Stefano Fresi, Kostas, che si trova invischiato in una storia complicata. Su Rai 3 Chiambretti ha ospitato a Donne sull’orlo di una crisi di nervi Emma Bonino, Paola Ferrari e Vittorio Feltri, con il “filosofo” Edoardo Camurri e il disturbatore in divisa Gene Gnocchi.

Su Rete 4 Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha intervistato Giovanni Toti e poi si è occupato di sicurezza in città.

Prima serata, ascolti tv del 26 settembre: Kostas supera di poco il GF

Su Rai 1 Kostas incolla al piccolo schermo 2.792.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale5 – dalle 21:36 all’1.19 – Grande Fratello 18 ha raggiunto 1.993.000 spettatori con uno share del 16.3% (Night: 818.000 – 23.6%, Live: 510.000 – 17.1%, sotto il video del “matrimonio” di Brooke di Beautiful). Su Rai2 Moonfall intrattiene 659.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Palermo incolla davanti al video 1.602.000 spettatori con l’8.4% (primo tempo: 1.682.000 – 8.2%, secondo tempo: 1.522.000 – 8.7%). Su Rai3 dopo una presentazione di 20 minuti (500.000 – 2.5%), Donne sull’orlo di una crisi di nervi ottiene 664.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 930.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita interessa 697.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Ajax – Besiktas è seguito da 292.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 561.000 spettatori (3.4%).

Access Prime Time, dati del 26 settembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.489.000 spettatori (23.7%), Affari Tuoi raduna 5.402.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.489.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 567.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Coppa Italia Live è seguita da 828.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre interessa a 1.037.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.507.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 896.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 897.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.620.000 spettatori e l’8%. Su Tv8 lo studio di Uefa Europa League ha interessato 234.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 745.000 spettatori con il 3.7%

Ascolti tv Preserale, dati del 26 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.370.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.641.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.747.000 spettatori (16%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.759.000 spettatori (19.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (435.000 – 4.3%), Medici in Corsia totalizza 215.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 384.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag Drive Up sigla 353.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 605.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.171.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 855.000 spettatori (4.8%) e Riserva Indiana sigla 747.000 spettatori (4%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 504.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 173.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 336.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 714.000 spettatori con il 4.2%.