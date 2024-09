Fonte: IPA Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Lang entra nella Casa del Grande Fratello. Non come concorrente, certo, ma per fare una sorpresa a Clayton Norcross. Ad annunciarlo era stato proprio Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del reality, quella in cui sono entrati gli ultimi inquilini e proprio l’ex volto di Thorne Forrester. Un bel colpo, per queste prime settimane di messa in onda, che arricchiscono il racconto già avviato dai giocatori e che dovrebbe durare almeno fino a marzo, quando i finalisti si contenderanno il montepremi destinato al primo classificato.

Brooke Logan e Thorne, quando sono stati insieme sul set

Stiamo parlando di oltre 35 anni fa. Brooke Logan, da sempre interpretata da Katherine Kelly Lang, è presente nel cast fin dalla prima puntata. Solo in pochi però ricordano il Thorne Forrester interpretato da Clayton Norcross, dato che le sue 600 puntate risalgono al periodo tra il 1987 e il 1989. La sua partecipazione all’interno della soap è però rimasta nel mito e, ancora oggi, in molti lo ricordano per la sua interpretazione di uno dei rampolli della famiglia Forrester, il fratello di Ridge ed eterno secondo. Oggi, questo personaggio è interpretato da Winsor Harmon e le sue apparizioni sono diventate sempre più saltuarie nel corso degli anni. Pare che però stia per tornare a Los Angeles.

Il Grande Fratello è però in grado di compiere il miracolo. Nella puntata del 26 settembre, infatti, Brooke Logan e Thorne Forrester – che sono stati più volte una coppia nel corso di questi moltissimi anni di messa in onda della soap – si ritrovano sotto il tetto della Casa del villaggio dedicato al reality. Una bella sorpresa per tutti, in realtà, e anche per Alfonso Signorini che sembra non vedere l’ora di accoglierla e salutarla in diretta.

L’ingresso di Clayton Norcross al Grande Fratello

L’ex interprete di Thorne Forrester è stato l’ultimo concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello, dov’è stato accolto da un’emozionatissima Jessica Morlacchi con cui ha pure ballato un lento. “Jessica non si è mai persa una puntata di Beautiful”, ha detto sicuro Alfonso Signorini, che probabilmente non ha calcolato che l’ex voce dei Gazosa è venuta al mondo proprio negli anni in cui le prime puntate dello sceneggiato andavano in onda negli Stati Uniti. Morlacchi ha però confermato di aver trascorso la sua infanzia a seguire le peripezie della Forrester Creations e di tutto quello che succedeva intorno: “Come no, sempre, a pranzo con mia nonna”.

Clayton Norcross ha conservato il fascino di quegli anni, malgrado il tempo sia passato anche per lui, ma l’Italia gli è rimasta nel cuore. Il Grande Fratello non è infatti il primo reality al quale prende parte. Nel 2005 è stato infatti uno dei concorrenti de La Fattoria, condotto da Barbara D’Urso. Nel 2022 è stato uno dei concorrenti di Avanti un altro! di Paolo Bonolis. Dal 23 settembre 2024, fa invece parte dei concorrenti della nuova edizione del reality di Canale5 che da poche edizioni è tornato a essere quello di una volta. L’ingresso di Katherine Kelly Lang è atteso per il 26 settembre, dalle 21,35, su Canale5.