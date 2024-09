Beautiful al GF, nozze in diretta tra Brooke e Thorne: è Jessica Morlacchi show

Matrimonio a sorpresa al Grande Fratello per Clayton Norcross. L’affascinante (ex) Thorne Forrester di Beautiful ha riabbracciato Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke Logan nella celebre soap opera. Un incontro inaspettato per l’attore, come per gli altri inquilini della Casa, che si sono ritrovati in giardino con un allestimento degno di Enzo Miccio (si fa per dire, s’intende) per assistere alla cerimonia.

Katherine Kelly Lang “sposa” Clayton Norcross al Grande Fratello

La presenza dell’iconica Brooke di Beautiful era già stata annunciata da Alfonso Signorini, che non stava più nella pelle. Alla fine la puntata di giovedì 26 settembre è giunta inesorabile, rispettando la promessa fatta ai telespettatori. Anzi, superandola. Perché non solo c’è stata la tanto attesa reunion tra Katherine Kelly Lang – per la quale il tempo sembra davvero essersi fermato – e Clayton Norcross, il primo Thorne della soap, ma cogliendo l’occasione Signorini ha anche deciso di sposarli.

Ed ecco che la cerimonia è servita. Di fronte agli increduli (ed emozionati) inquilini, già evidentemente annoiati dai soliti discorsi – vedi il triangolo tra Shaila Gatta e i due boys Lorenzo e Javier -, Clayton Norcross si è ritrovato dinanzi alla storica collega, entrata in grande stile (per fortuna senza l’abito bianco) sulle note della classica marcia nuziale. Poi i due si sono calati nei rispettivi ruoli, per la gioia dei fan più nostalgici di Beautiful. Per Brooke è stato più o meno il 16esimo matrimonio (forse il 19esimo, chissà). Neanche la Kelly Lang riesce più a tenere il conto da quel lontano 1987, data del suo esordio.

“Vuoi tu Thorne Forrester, mandrillone che nuoti con gli squali, prendere in sposa Brooke Logan nella casa del Grande Fratello?”, ha chiesto Don Alfonso. “Yes, I do”, ha risposto ovviamente l’attore, seguito dalla collega e amica di una vita: “Vuoi tu Brooke Logan, regina indiscussa di Beautiful prendere in sposo Thorne Forrester dopo 37 anni e venti giorni che ti aspetta?”. “Ovviamente lo voglio”, la risposta di lei.

Jessica Morlacchi strappa sempre un sorriso

Una menzione speciale in questa puntata del Grande Fratello va a Jessica Morlacchi. Non le serve molto per finire al centro dell’attenzione con la sua femminilità un po’ impacciata, ma soprattutto con le sue battute che sono tanto semplici quanto efficaci. Non ci è dato sapere se ci sia o ci faccia ma, in fondo, poco importa. Ai fini del gioco funziona, eccome.

E ha funzionato anche quando Signorini, vecchio volpone, l’ha fatta tornare nella “baita” dei Forrester per farle incontrare la star di Beautiful, soap che – lo aveva già raccontato nella puntata precedente – segue da sempre insieme alla mamma. Le ha parlato come farebbe qualunque fan sfegatata che si ritrova di fronte al proprio personaggio televisivo del cuore, guardandola come se avesse avuto una visione, salvo poi lasciarsi andare alle confessioni che si farebbero a un’amica di vecchia data. Su tutte la particolare simpatia per Giglio, il giovane “Tarzan” della Casa più spiata d’Italia.

La Morlacchi è un po’ la Bridget Jones di questo Grande Fratello. L’unica speranza è che questo ruolo che si è cucita addosso non le sfugga di mano.