Pierfrancesco Favino ricercatissimo, Katherine Kelly (Brooke) lo vorrebbe per Beautiful

Fonte: IPA Pierfancesco Favino

Come sappiamo, le riprese di Beautiful sono approdate in Italia trasformando Napoli in un set a cielo aperto. Per la prima volta in assoluto la produzione ha scelto Napoli come scenario delle vicende, regalando al pubblico italiano l’emozione di vedere Ridge, Brooke, Eric e gli altri protagonisti aggirarsi tra panorami nostrani. E non sono solo i paesaggi che attirano gli attori d’oltreoceano, ma anche i loro colleghi, come Pierfrancesco Favino.

Pierfrancesco Favino, lo vedremo nelle soap Beautiful?

L’amatissima Katherine Kelly Lang, che da 38 anni presta il volto a Brooke Logan, non ha perso l’occasione di dimostrare ancora una volta il suo affetto per l’Italia. Intervistata durante l’evento napoletano, l’attrice ha confidato un sogno speciale che ha subito fatto brillare gli occhi ai fan: “Mi piacerebbe vedere Luca Calvani di nuovo nella soap, ha già lavorato con noi. Ma se potessi sognare, sceglierei Pierfrancesco Favino. L’ho visto recitare in diversi film, è un attore straordinario”. Con queste parole, la storica Brooke ha rivelato il suo desiderio di avere Pierfrancesco Favino nel cast di Beautiful, menzionando anche l’attore e modello Luca Calvani (che già apparve nella soap anni fa) tra le sue preferenze.

In fondo, vedere un’icona del cinema italiano come Favino entrare a far parte dell’universo patinato di Beautiful sarebbe un incontro tra due mondi affascinanti e lontani, che fa volare la fantasia degli spettatori. L’entusiasmo di Lang nel lodare il talento di Pierfrancesco riflette la popolarità di Favino anche oltreoceano: il fatto che una star di Hollywood (e di Beautiful) lo ammiri apertamente conferma quanto l’attore romano sia apprezzato anche fuori dall’Italia. Chissà se questo invito arriverà alle orecchie di Favino e se l’attore raccoglierà la sfida?

Valeria Marini e le guest italiane conquistano il set

Non solo panorami: a rendere speciali le puntate napoletane di Beautiful sarà anche un tocco di glamour italiano. La produzione ha infatti voluto nel cast alcune guest star d’eccezione del nostro spettacolo. In primis Valeria Marini, la showgirl dal fascino stellare, che ha confermato la sua partecipazione direttamente dal set a suon di selfie e stories. Proprio Valeria, in versione diva doc, si è immortalata sui social mentre sfila tra i panorami di Capri. Il suo ruolo sarà quello di una “diva italiana”, praticamente sé stessa, nelle scene girate sull’isola: un cameo anticipato dai media italiani e poi ufficializzato dalla stessa Marini con grande entusiasmo.

Accanto a Valeria Marini vedremo comparire altri volti italiani molto amati. Ginevra Lamborghini, ad esempio, farà capolino in una scena: per lei non è la prima volta, dato che era già apparsa in Beautiful nel 2023 durante le riprese a Roma. Torna anche Luca Calvani, attore e modello, che i fan ricorderanno in un cameo del 2012 (all’epoca girato in Puglia) dove interpretava un prete. Stavolta Calvani sarà presente in un nuovo ruolo top secret, tutto da scoprire. E non è finita qui: tra le guest star made in Italy figurano anche l’attrice Antonella Salvucci e la stilista Luisa Beccaria, prontissima a interpretare sé stessa in una sfilata ambientata niente meno che a Capri.

Quando andranno in onda le puntate italiane di Beautiful

Per gustare sullo schermo il risultato di questo ponte tra Hollywood e il Belpaese bisognerà pazientare un po’. Le puntate girate a Napoli e dintorni arriveranno sugli schermi di Canale 5 non prima del 2026, stando alle anticipazioni ufficiali. L’attesa sarà però ampiamente ricompensata: si tratta infatti di un evento televisivo eccezionale, un vero incontro culturale tra la soap americana e l’Italia. Mai come in questo caso, il pubblico italiano potrà dire “questa puntata di Beautiful l’abbiamo vissuta davvero”, sapendo di riconoscere luoghi, volti e atmosfere di casa nostra accanto ai propri beniami di Los Angeles.