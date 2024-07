Clayton Norcross, chi è l’attore di Beautiful nel cast Grande Fratello

Fonte: Getty Images Clayton Norcross di Beautiful potrebbe partecipare al GF

Chiuso Temptation Island nella sua edizione estiva, i riflettori sono ora puntati sulla prossima edizione del Grande Fratello, il celebre reality show di Canale 5, previsto per settembre. Le speculazioni sul cast sono numerose, e tra i nomi circolati spicca quello di una figura molto amata dal pubblico di Beautiful. Si tratta di Clayton Norcross, l’amato Thorne Forrester. Ma cerchiamo di capire meglio la situazione.

L’attore Clayton Norcross andrà al Grande Fratello?

Le selezioni per il nuovo cast del Grande Fratello sono in pieno svolgimento e Alfonso Signorini è impegnato nella formazione della squadra ideale. Tra i vari nomi che circolano come riporta il sito Fanpage, uno in particolare ha catturato l’attenzione: quello di Clayton Norcross, noto per aver interpretato Thorne Forrester nella popolare soap opera Beautiful.

Clayton Norcross, che potrebbe essere uno dei protagonisti del Grande Fratello, è stato il primo attore a dare vita al personaggio di Thorne Forrester, ruolo successivamente interpretato da Winsor Harmon e Ingo Rademacher. Questo potrebbe essere un colpo grosso per Alfonso Signorini, dal momento che non è stata confermata la presenza al programma di Ronn Moss. Nonostante abbia partecipato a numerosi progetti, il suo successo è ovviamente legato al periodo dove ha recitato in Beautiful dal 1989 al 1989.

La sua carriera, infatti, comprende anche ruoli nelle telenovelas argentine La donna del Mistero e Milagros. Norcross, che ha 69 anni, ha partecipato anche vari programmi televisivi italiani, tra cui La posta del cuore (diverso da C’è Posta per Te). Con la sua eventuale partecipazione, il Grande Fratello punta a richiamare il fascino delle soap opera di lunga durata, come Beautiful. Ha anche lavorato nel teatro, partecipando a spettacoli come Agency e Los Angeles Stories.

Nel 2005, Norcross ha partecipato al reality show italiano La Fattoria, consolidando ulteriormente la sua popolarità nel paese. Non ha poi abbandonato l’Italia. Da poco infatti ha fatto parte del programma Avanti un altro! come membro del “salottino”, e ha servito come giurato all’Ariano International Film Festival.

L’Avventura di Norcross in Beautiful

In una vecchia intervista, Norcross ha raccontato come è arrivato a ottenere il ruolo di Thorne. Inizialmente, il casting aveva scelto un altro attore, più simile a Ridge, ma grazie a un video visto dalla moglie del produttore, Phillip Bell, la scelta è ricaduta su di lui per la sua sensibilità e per il suo approccio diverso rispetto al personaggio di Ridge.

Attività extra-professionali e l’amore per l’ambiente

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Norcross è impegnato in attività di volontariato, dove collabora con organizzazioni ambientaliste come Heal the Bay, il World Wildlife Fund e la California League of Conservation Voters. Quando non è impegnato sul set, si dedica alla stesura di sceneggiature, come il suo progetto Brutal Angels, in cui è anche previsto che interpreti il ruolo principale.

Non solo Norcross: altri nomi in ballo per la nuova edizione del Grande Fratello

Oltre a Norcross, si vocifera la partecipazione di altri attori, tra cui Luca Calvani, Iago García, Javier Martinez e Lino Giuliano, quest’ultimo noto per la sua recentissima partecipazione a Temptation Island (e perché ha fatto chiacchierare tanto di sé). Ma non è un film già visto, in quest’ultimo caso? Lino al Grande Fratello potrebbe essere un reboot del triangolo del Gf 2023/24 che ha avuto tra i protagonisti i volti di Temptation Island dell’anno scorso come Mirko, Greta e Perla.