Grande Fratello 2024, svelati i primi concorrenti (due arrivano da Temptation Island)

Fonte: IPA Alfonso Signorini è stato confermato alla guida del Grande Fratello Vip anche nel 2024

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello che sarà guidata, ancora una volta, da Alfonso Signorini. Il reality show ripartirà su Canale 5 a settembre e dopo una lunga serie di provini gli autori avrebbero già scelto i primi quattro concorrenti ufficiali. Per l’ennesima volta si punterà su alcuni volti di Temptation Island, format di grande successo prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Chi sono i primi concorrenti di Grande Fratello 2024

Stando a quanto riporta Dagospia, il Grande Fratello di Alfonso Signorini tornerà in onda il prossimo 16 settembre. Come opinionista ci sarà per il secondo anno consecutivo Cesara Buonamici, la giornalista del Tg5. Nessuna sostituzione con Beatrice Luzzi, come si vociferava tempo fa. Il cast sarà composto da volti noti e perfetti sconosciuti. “Sarà nel cast il coreografo e volto televisivo Enzo Paolo Turchi e nella Casa farà il suo ingresso anche l’opinionista (ex Uomini e Donne) Karina Cascella“, fa sapere il portale.

Un vero colpaccio se si pensa che Karina non ha mai partecipato a dei reality show dopo aver vinto La Talpa nel 2008. La Cascella si è sempre tenuta alla larga da questi programmi per il bene della figlia Ginevra, avuta dall’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci. Ora che però la ragazzina sta crescendo ed è una splendida quattordicenne la sua mamma sarebbe pronta a trascorrere più tempo lontano da casa.

Dagospia ha inoltre aggiunto che nel cast “il reality proverà a sfruttare l’onda lunga del fenomeno Temptation Island, il reality Fascino lo scorso anno aveva già “salvato” l’edizione con il trio Mirko-Perla-Greta. Quest’anno dovrebbero far parte del cast Lino e Alessia, la coppia scoppiata nel docureality si ritroverebbe sotto lo stesso tetto”. E non è escluso un’entrata di Maika, le bionda tentatrice che fatto capitolare Lino sull’isola delle tentazioni e che si è riavvicinata al ragazzo proprio in queste ore.

In realtà, secondo quanto spifferato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che Lino e Alessia non abbiano ancora firmato il contratto che sancisce di fatto la loro partecipazione al Grande Fratello. E forse anche per questo si sussurra di un’altra coppia di Temptation Island 2024 in lizza per il programma di Alfonso Signorini, ovvero quella formata da Jenny e Tony (tra le poche ancora insieme).

Le altre novità del Grande Fratello 2024

Al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte del Grande Fratello, che resterà in onda al lunedì sera nonostante l’arrivo su Canale 5 di una nuova edizione di Temptation Island e La Talpa con Diletta Leotta. Per ora dovrebbe durare solo tre mesi ma non si escludono presunti allungamenti.

Nei giorni scorsi si è parlato anche di una probabile partecipazione degli attori Vera Gemma, Nadia Rinaldi e Jonas Berami. Non è escluso un coinvolgimento di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. A detta di qualcuno ci sarà spazio anche per le ex gieffine Margherita Zanatta e Cristina Plevani e per un pallavolista argentino il cui nome è ancora top secret.

Di sicuro non ci sarà Ronn Moss: il Ridge di Beautiful era ad un passo dal varcare la Porta Rossa del GF ma all’ultimo la trattativa è saltata.