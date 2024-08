“Lino e Maika si sono lasciati”: è finita tra l’ex di Alessia e la single di Temptation Island

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Alessia e Lino a Temptation Island

Come un gatto in tangenziale. Così sarebbe durata la liaison tra Lino e Maika di Temptation Island. Il giovane napoletano e la tentatrice hanno iniziato a frequentarsi nel programma di Filippo Bisciglia con grande trasporto anche se in pochi hanno creduto alle buone intenzioni della sensuale imprenditrice. Per questo flirt lui ha messo da parte la relazione con Alessia, che andava avanti da ben quattro anni. Ma ecco che, a neppure una settimana dalla fine del reality show, il colpo di scena è servito.

Temptation Island, Lino e Maika non stanno più insieme?

Dopo aver partecipato a Temptation Island Lino Giuliano ha chiuso la sua relazione con Alessia Pascarella per iniziare a frequentare la tentatrice Maika Randazzo, che l’ha colpito fin dal primo sguardo. Una frequentazione che non sarebbe finita nel migliore dei modi, come lasciano intendere le ultime storie Instagram condivise dai diretti interessati. “Avevate proprio ragione…”, ha scritto Lino aggiungendo un pollice all’ingiù. Il riferimento è a chi non ha mai creduto all’interesse di Maika nei confronti di Giuliano. Per molti costruito a tavolino per raggiungere più facilmente una certa notorietà.

“Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora. E chiudo, cià”, ha invece commentato Maika sul suo account social. Lino è andato avanti con un’altra frecciatina: “Il cavallo buono si vede a lunga corsa”. Poi ha fornito qualche dettaglio in più rispondendo alle domande e curiosità dei follower.

“Sto capendo io delle piccole cose ma spero di sbagliarmi. Non spu***nerei mai Maika o direi cose brutte sul suo conto, è una bella persona. Ma su certi aspetti dovrebbe migliorare per poter andare d’accordo con me. Parliamo di piccolezze. Se una persona fa polemica per una sciocchezza, credo che non ci tenga. I problemi si risolvono sempre, non si scappa dai problemi”, ha detto Lino.

Ha così lasciato intendere che con Maika non è tutto rosa e fiori e che più di qualche volta si scontrano nel quotidiano. Diversa la versione fornita da Deianira Marzano: l’esperta di gossip ha raccolto la testimonianza di una persona vicino alla coppia che ha fatto sapere che “lui è troppo geloso, vuole sapere lei che fa, che non fa, le vuole vedere il telefono, le dice che lei sei sente con un calciatore”. Un rapporto già da chiudere?

Lino e Alessia di Temptation Island non sono tornati insieme

Nel box domande Lino Giuliano di Temptation Island ha poi parlato della sua relazione con Alessia, ormai conclusa dopo la partecipazione al reality show di Filippo Bisciglia. “Non tornerei con Alessia, c’è troppo rancore e un pizzico di odio da parte di entrambi per gli anni che abbiamo passato insieme, “periodi infernali”.

Il napoletano ha inoltre confessato che la sua ex “non era il suo prototipo” riguardo l’estetica, ma “sono andato oltre perché ci siamo legati sentimentalmente”. Dopo la fine delle registrazioni non si sono sentiti, “mi ha solo riempito di parole su Instagram e Whatsapp”, ha raccontato. Poi ha ammesso: “Mi dispiace averla persa ma non sono pentito perché altrimenti avrei provato a fare pace. Non penso più a lei”.

Dunque Lino e Alessia non sono rimasti in buoni rapporti dopo Temptation Island. Stando alle ultime indiscrezioni, però, entrambi potrebbero rivedersi al Grande Fratello. Pare che Alfonso Signorini, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con la storia tra Perla e Mirko, sia molto interessato ai nuovi protagonisti del format cult dell’estate. Sembra che alla trattativa manchi solo la firma finale di Giuliano e Pascarella. Della serie: forse questa telenovela è solo agli inizi…