“Lino e Alessia sono tornati insieme”, la svolta dell’ex coppia (criticatissima) dopo Temptation Island

Fonte: Temptation Island Alessia e Lino a Temptation Island

Si erano lasciati durante la scorsa edizione, tra le numerose critiche degli appassionati di Temptation Island: Lino Giuliano e Alessia Pascarella, ora, sarebbero tornati insieme. Avevano deciso di separare le proprie strade dopo che lui aveva tradito la sua fidanzata con Maika Randazzo, una tentatrice, aggiudicandosi la rabbia della rete per una situazione considerata veramente “al limite”. Sembra che i due ex adesso abbiano deciso di ridare un’opportunità alla loro storia, voltando pagina e scrivendo un altro e nuovo capitolo.

Lino e Alessia di nuovo insieme: le scuse

Lino certamente ha organizzato una sorpresa appariscente per rientrare tra le grazie dell’ex ragazza e a testimoniarlo ci sono numerosi video che circolano in queste ore su TikTok. Un grande mazzo di fiori con la scritta love e una serenata privata, cantata da un artista su un palchetto montato per l’occasione. Poi un altro gesto, più simbolico: Lino ha regalato ad Alessia una stella. Un modo per chiederle scusa e per provare a mettere una pietra sopra tutto quello che è successo tra loro nel programma di Filippo Bisciglia e dopo. Il ragazzo, nelle sue storie, ha più volte sottolineato il senso di colpa rispetto a quanto ha fatto ad Alessia, pentendosene. Solo parole? Può essere, ma pare che i gesti plateali del parrucchiere napoletano abbiano colto nel segno.

“Una stella che porterà il nostro nome, inciso nell’infinito dell’universo. Si chiama Lino e Alessia”, ha raccontato con tanto di certificato di autenticità. Poi il tocco “di classe”. Alle loro spalle, luminosissima, una scritta a neon con la parola “scusa”.

Una scelta, quella del riavvicinamento, che non ha tardato a destare l’attenzione dei fan, molto critici, per la maggior parte, rispetto alla situazione. L’abbondanza di commenti ha spinto Alessia a commentare sul proprio profilo Instagram: “Ringrazio sia i commenti positivi che quelli negativi, ma la confidenza no, prendetevela con qualche parente. Siamo stati mesi lontani, c’era stato un avvicinamento, ma niente di confermato, perché purtroppo le cose non si dimenticano. Lui è tornato sui suoi passi, mi sono sentita di dargli una possibilità“.

La storia tra Lino e Alessia

Un viscido, uno schifoso. Così Alessia aveva descritto Lino Giuliano alla fine del loro percorso di coppia a Temptation Island, al terzo falò, dopo settimane difficili e sofferte. Era stata proprio la ragazza a iscriverli al programma condotto da Filippo Bisciglia. Il motivo? Voleva sapere se fosse ancora possibile per lei fidarsi di un ragazzo che promettendole fedeltà continuava a tradirla. La risposta non ha tardato ad arrivare.

La ragazza ha deciso di lasciarlo definitivamente dopo averlo visto sempre più vicino alla tentatrice Maika Randazzo. Una volta nel villaggio, infatti, il ragazzo si era subito avvicinato alla single e i due avevano iniziato una “relazione” basata su carezza e confidenze.

Al terzo falò di confronto Alessia lo aveva lasciato tra gli insulti. Uscito dal programma poi, Lino è tornato dalla tentatrice Maika ma, dopo pochi giorni, ha chiesto di vedere nuovamente la fidanzata perché sentiva la sua mancanza. Un riavvicinamento che sembra che Alessia abbia sempre negato, almeno fino a pochi giorni fa. Un amore che può superare tutte le delusioni? Come andrà a finire? I più cinici hanno già la risposta, ma solo i diretti interessati potranno avere l’ultima parola.