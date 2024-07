Temptation Island, Lino a letto con Maika: Alessia svela le chat

Fonte: Temptation Island Alessia e Lino a Temptation Island

Temptation Island ha chiuse le porte del resort in Sardegna. La messa in onda delle puntate registrate ha avuto fine, con tanto di proposta dei video online relativi alla situazione delle coppie un mese dopo.

Cosa vuol dire tutto ciò? Che i protagonisti di questa edizione, stando agli accordi firmati, possono tornare a mostrarsi liberamente sui social. In precedenza, infatti, non era loro consentito di svelare in qualche modo, diretto o indiretto, il finale delle loro trame all’interno del reality Mediaset.

Basti pensare ad Alessia e Lino, che al di fuori sono molto chiacchierati e ricercati dal pubblico. Usciti separati dopo ben due falò di confronto, sono al centro di una vicenda che, per molti, è chiaramente parte di una narrativa acchiappa visualizzazioni.

Lino e Maika

Non sono bastati due falò di confronto a Lino per riuscire a tornare insieme alla fidanzata Alessia. Il confronto tra loro è stato davvero surreale, dal momento che è risultato intervallato dall’intima conversazione tra lui e la tentatrice Maika.

È davvero sembrato che volesse comprendere le percentuali di dare il via a una frequentazione all’esterno con lei, prima di prendere una decisione su Alessia. Quest’ultima, però, si è semplicemente tirata fuori dall’equazione. Non vuole più saperne di lui e lo ha confermato nel video girato un mese dopo.

Lino, dal canto suo, ci tiene a riconoscere i propri sbagli ma, al tempo stesso, ritiene che l’ormai ex fidanzata abbia ecceduto in alcune descrizioni, che definisce fasulle. Ad ogni modo, con grande sorpresa di molti (che la reputavano pronta a scappare), Maika è tornata a vedere Lino e pare qualcosa possa nascere tra loro.

Difficile pensare però possa trattarsi di un rapporto reale e non dettato dagli equilibri di Instagram e TikTok. Il motivo? L’enorme esposizione e le tante dichiarazioni via social lo lasciano pensare, sulla base anche dei precedenti degli ex del programma.

Nel video “un mese dopo”, Lino aveva spiegato di non aver più rivisto Maika dopo quella sera delle “due camere singole separate in albergo”. Era stata lei a contattarlo in seguito, ha sottolineato, ma in quella fase era troppo impegnato nel comprendere se ci fossero margini di recupero con Alessia.

Le cose sembrano essere nettamente cambiate. Sono infatti apparse sui social delle foto che li vedono fare serata nella pescheria di famiglia di Maika, insieme ad altri concorrenti, ovvero Raul e Alex. Una serata in amicizia ma non solo. Sul profilo di Lino è infatti poi apparsa una foto di loro sdraiati sul letto. Indicata l’ora, ovvero le sei del mattino, il che lascia pensare abbiano poi dormito insieme. Tutto ciò è stato prontamente girato ad Alessia e non è mancata la sua reazione.

Le parole di Alessia

Dopo la fine di Temptation Island, Alessia vuole soltanto avere la possibilità di voltare pagina. Ha così chiesto la gentilezza a chiunque la segua di non inviarle foto, video e segnalazioni relative a Lino: “Non mi interessa con chi sta e dove sta. È una persona che non mi appartiene più. Libero di fare ciò che vuole, basta che non mi nomini. Siamo molto diversi. Io non sto insieme a persone di cui sparlo. So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate la foto, perché basta che apro TikTok. Credetemi che non mi fa né caldo né freddo”.

Per quanto dica di non provare più nulla, non perde occasione per lanciare una frecciatina, dopo le tante ricevute. Parla di chat con Lino (“se parlassi, si distruggerebbe il gruppetto), che è pronta a divulgare se “non mi fanno stare tranquilla”. Ci tiene poi a sottolineare come i due siano come una scatola del latte: “Hanno la scadenza. Ora lascio giocare ma un giorno ci divertiremo”.

Lino, nel frattempo, si diverte a rispondere ai commenti dei fan. La sua ex gli chiede di occuparsi delle domande sulla sua persona e non su di lei, ma questo in fondo è il gioco delle parti. Una delle “rivelazioni” più virali riguarda il fisico del ragazzo. Oggi Lino appare più magro rispetto alle registrazioni del programma. Ha però voluto spiegare le ragioni: “Mi diceva che le piacevo grasso e non magro. Sono ingrassato per accontentare i suoi gusti estetici”.