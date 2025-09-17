The Social Hero, cast, quando inizia, il montepremi e dove vederlo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Un cast che arriva dai social, un montepremi alto (con cachet) e tante sfide: si intitola The Social Hero il nuovo reality di Amazon Prime che promette di far discutere e potrebbe sorprendere tutti proprio come fece qualche tempo fa LOL chi ride è fuori.

The Social Hero, i concorrenti e le regole del gioco

Le riprese dello show di Amazon Prime sono iniziate, come rivela FanPage, da qualche giorno. I concorrenti infatti trascorreranno del tempo all’interno di una casa, per la precisione dal 15 al 22 settembre. Una sola settimana in cui potrà accadere di tutto. Si tratta infatti di un game show a eliminazione in cui i protagonisti dovranno sfidarsi con prove di cultura, sportive o di abilità.

I concorrenti arrivano tutti dal mondo dei social. Troviamo prima di tutto Federico Fashion Style, parrucchiere dei vip famoso per aver partecipato a programmi e reality, particolarmente attivo sui social. Ci saranno poi Mila Suarez e Antonella Mosetti, già protagoniste di alcune edizioni del Grande Fratello, e Francesco Nozzolino, arrivato al successo grazie ad Avanti un altro di Paolo Bonolis dove ha il ruolo di XXL.

Fra i protagonisti di The Social Hero anche Francesco Chiofalo, influencer ed ex concorrente di Temptation Island, che nel programma ritroverà l’ex fidanzata Drusilla Gucci. Nel 2024, dopo tre anni di relazione, l’ex personal trainer aveva annunciato la fine della storia d’amore, affermando che i due non si erano lasciati in buoni rapporti. La crisi era arrivata dopo che Chiofalo aveva scelto di sottoporsi ad un delicato intervento per cambiare il colore degli occhi. “Purtroppo ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose, vi chiedo di avere rispetto per questo momento”, aveva spiegato lui sui social, prima di essere accusato di aver strumentalizzato il suo dolore a causa di alcuni hashtag pubblicitari nel post.

Ma non è finita qui, perché in The Social Hero potrebbe tornare un triangolo molto discusso, nato a Temptation Island e formato da Maika Randazzo, Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Quest’ultimo, dopo aver perso l’occasione di partecipare al Grande Fratello, potrebbe trovare il suo riscatto nel reality di Amazon Prime. Nel corso dello show condotto da Filippo Bisciglia, Lino aveva perso la testa per la single Maika, arrivando a lasciare – dopo numerose richieste negate di falò di confronto – la fidanzata Alessia. Una volta terminato il programma però fra Maika e Lino la storia era naufragata in fretta.

Il montepremi di The Social Hero e dove vederlo

The Social Hero andrà in onda nella primavera del 2026 su Amazon Prime e si preannuncia come un reality che farà molto discutere, grazie ad un cast che potrebbe dare vita a dinamiche interessanti. Il montepremi finale del gioco ammonta a circa 10mila euro, a cui si andrà ad aggiungere il cachet concordato con ogni concorrente. Secondo quanto svelato da Fanpage, i protagonisti della trasmissione guadagneranno da un minimo di 1000/1500 euro sino ad un massimo di 8mila/9mila euro. Inoltre per ogni giorno di permanenza nel reality ogni concorrente avrebbe diritto a 500 euro in più, oltre ad un bonus dedicato a chi supererà i cinque giorni di permanenza.