Fonte: IPA Filippo Bisciglia

L’ultima edizione di Temptation Island si è conclusa da qualche settimana e si parla ancora moltissimo delle coppie che abbiamo visto partecipare al reality. Dei fidanzati, certo, ma anche di quelle che si sono formate successivamente. È il caso di Lino e Maika, che hanno deciso di iniziare una storia d’amore dopo che lui ha concluso la sua relazione con Alessia, ma pare che il loro futuro sia a rischio. Stando a quanto è appena comparso sui social, infatti, sembra che l’idillio sia già finito a pochi giorni dalla conclusione del reality in onda da Is Morus Relais e condotto da Filippo Bisciglia.

Lino e Maika si sono detti addio ma lei lo provoca ancora

Si tratterebbe comunque di un tira e molla, non di una rottura definitiva. Pare infatti che Maika, la tentatrice del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, si sia innamorata davvero di Lino e che continui a provocarlo sui social. Dopo la presunta fine della loro storia d’amore, infatti, i due sarebbero stati visti nuovamente a Roma e all’ombra del Colosseo. Appena dopo, l’ex single del programma ha postato un video su TikTok in cui utilizza l’ultimo singolo di Elodie, Black Nirvana, per lasciare un messaggio che non lascia dubbi e che sembra essere proprio indirizzato verso Lino.

“Senza me tu non resisti un’ora, senza me tu non resisti ancora. E poi scendo giù nel mare”, dice in particolare, e sembra proprio che le sue parole siano una frecciata per il suo (ex) fidanzato che scorrazza già come un single rispondendo in maniera piccata alle sue provocazioni. Le sue didascalie decisamente sgrammaticate hanno comunque attirato l’attenzione degli utenti, sempre in attesa di una caption del loro nuovo idolo.

L’addio ad Alessia dopo cinque falò di confronto

La storia d’amore di Lino e Alessia Pascarella non è finita bene. Lei aveva sollevato pesanti dubbi fin dall’inizio e, quando ha visto che il suo fidanzato non aveva cambiato rotta con l’arrivo nel villaggio, ha deciso di chiedere il primo falò di confronto. Non uno, ma due, tre e infine cinque: il suo compagno ha risposto all’ultima chiamata e solo dopo che Filippo Bisciglia aveva insistito moltissimo perché si presentasse di fronte a lei.

Le parole sono state durissime: “Tu di un uomo non hai niente”, ha detto Alessia, che dopo averlo lasciato per sempre si è sfogata con un pianto liberatorio consolata dalle sue compagne che non l’hanno mai lasciata sola. Subito dopo, lui è corso tra le braccia della tentatrice Maika della quale si era evidentemente invaghito e con cui ha iniziato una storia d’amore subito dopo la fine del programma. Ora, pare che anche questo legame sia finito e non nel migliore dei modi.

I due continuano a vedersi insieme, ma appaiono tutt’altro che sereni: procedono infatti a suon di provocazioni sui social, soprattutto lei che secondo gli utenti si sarebbe pure innamorata. Di certo, la fine dell’estate potrà dirci qualcosa di più sul loro futuro oppure metterà la parola fine su una passione nata su una bellissima spiaggia. Ci vorrà tempo.