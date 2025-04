Raccolta fondi per Zeudi. I fan vogliono risarcirla per non aver vinto il Grande Fratello. Già ottenuti più di 30mila euro e si punta a 50mila: Alfonso Signorini è basito

Ha davvero dell’incredibile quello che sta accadendo dopo la fine del Grande Fratello. Sappiamo quanto seguito abbia Zeudi Di Palma, che all’interno della casa di Cinecittà ha giocato benissimo le proprie carte. La sua strategia le ha anche fatto ricevere non poche critiche dallo studio.

Il suo fanclub, che è anche internazionale, è però sempre dalla sua parte e non intende ignorare questa “ingiustizia”. Dopo la sua mancata vittoria, infatti, ha avuto inizio una raccolta fondi. Un risarcimento che ha portato, per ora, a più di 30mila euro. Qualcosa di assurdo, ha sottolineato Alfonso Signorini.

Zeudi, raccolta fondi su GoFundMe

Tale Rosa MB è l’organizzatrice di una raccolta fondi sulla celebre piattaforma GoFundMe. L’obiettivo è quello di raggiungere almeno quota 50mila euro e, per il momento, 599 persone hanno donato. Gli interventi economici sono però 623, per ora, il che evidenzia come alcuni abbiano offerto più somme in differenti momenti.

La descrizione è decisamente vaga e proposta in quattro lingue differenti: “Nonostante l’enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui”. Il titolo dato a questa raccolta fondi è invece è il seguente: Zeudi Di Palma vero vincitore. Zeudi Di Palma true winner.

Silenzio da parte della diretta interessata, che non sembra avere minimamente a che fare con tutto questo. Una storia che ha dell’assurdo e che potrebbe concludersi in maniera decisamente amara.

Il commento di Alfonso Signorini

Senza parole Alfonso Signorini, rimasto basito nello scoprire cosa sta accadendo online dopo la finale del Grande Fratello. In collegamento radiofonico con Grazia Sambruna, ha infatti ricevuto notizia di questa raccolta fondi, alla quale si stenta a credere.

Analizzando la pagina, si scopre come la donazione più elevata provenga da una fonte anonima e corrisponda 1.000 euro. Sette i commenti lasciati, da chi le fa i complimenti e altri che si lamentano del trattamento da lei subito in casa.

Il concetto che Zeudi debba essere ripagata, secondo alcuni fan, non è accettabile per Signorini. Il conduttore ci tiene infatti a ricordare come l’ex Miss Italia abbia già vinto il proprio “bottino”. I concorrenti percepiscono un cachet. Nessuno viene al Grande Fratello a titolo gratuito. Somme aumentate nel corso degli anni, da quando i Vip hanno iniziato a prendervi parte.

“Zeudi ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il GF. Anche chi viene in studio, del resto. Hanno tutti un cachet a puntata, che viene regolarmente retribuito”.

Questa non è però l’unica “follia” social legata al reality in onda su Canale 5. I fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ormai ex coppia, avevano infatti raccolto più di 1.000 euro per una vacanza da regalargli una volta usciti. Li avrebbero spediti dritti in Kenya. Nulla da fare, ovviamente, considerando il duro scontro avvenuto in finale.

Il Grande Fratello farà ritorno a settembre e sarebbe bello vedere il tema affrontato. Tutti sono liberi di usare i propri soldi come preferiscono ma, di fatto, è reale il rischio di incappare in una truffa. Signorini intanto dice la sua: “Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause che pagare una luna di miele a dei personaggi. Questo è fanatismo”.