Fonte: Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Alfonso Signorini al Grande Fratello

Dopo venticinque anni di messa in onda ha chiuso i battenti l’edizione meno vista del Grande Fratello. Rispetto al passato la finale, vinta da Jessica Morlacchi, ha perso in media 13.329.000 spettatori e oltre 36 punti di share. Nonostante i risultati poco positivi, Mediaset non ha proprio alcuna intenzione di fare a meno di questo programma ma avrebbe deciso di cambiare conduzione, sostituendo così Alfonso Signorini che ha assunto le redini del format nel 2020.

Una nuova conduttrice al Grande Fratello

Nonostante la lunga durata, l’ultima edizione del Grande Fratello è stata un disastro su più fronti. Su quello degli ascolti tv, che non sono mai stati incoraggianti. Non ha praticamente mai vinto una serata contro la concorrenza. Il doppio appuntamento, poi, unito alla programmazione ballerina ha penalizzato ancora di più il gioco e le varie dinamiche.

Questa edizione è stata anche molto criticata sui social, in primis per il comportamento di alcuni gieffini come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Per non parlare delle famiglie di alcuni concorrenti che hanno dovuto fare i conti con le minacce e gli insulti degli hater. Tra l’altro prima della finale è arrivato il monito di Pier Silvio Berlusconi, che ha invitato non abusare con gli eccessi in espressioni e comportamenti.

Stando a quanto riporta LaPresse, “per la prossima stagione esiste la possibilità che Signorini venga spostato dalla conduzione dopo sei edizioni. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Simona Ventura, che stando alle indiscrezioni dovrebbe tornare all’Isola dei Famosi come opinionista nella nuova edizione (condotta da Veronica Gentili) e Ilary Blasi“, che ha già condotto tre edizioni della versione Vip.

Da escludere un ritorno di Barbara D’Urso, che in passato ha presentato con successo alcune edizioni Nip del GF, visto che “non è andata via da Mediaset in maniera affettuosa”.

La reazione di Alfonso Signorini

Le parole di Alfonso Signorini alla finale hanno sorpreso tutti. “Il Grande Fratello tornerà a settembre”, ha detto, senza però specificare se sarà ancora lui a condurlo. Successivamente su Instagram, chiacchierando con la giornalista Grazia Sambruna, non ha confermato, ma neppure smentito l’indiscrezione circa un suo addio alla trasmissione.

“Ho dormito due ore ma non me ne frega niente. Però abbiamo portato in porto la nave del Grande Fratello. Un viaggio lungo sei mesi e mezzo e stamattina sto da Dio. Sono contento di come sono andate le cose. – ha fatto sapere – E devo dire che sono contento anche di questa vittoria di Jessica. Ho visto le curve. Alla proclamazione abbiamo fatto il 48% di share. La gente ha interesse per il programma. Il Grande Fratello è ancora vivo“.

L’eventuale arrivo di Simona Ventura al Grande Fratello rappresenterebbe una svolta non da poco. La sua esperienza e il suo carisma potrebbero dare nuova linfa al format, conquistando anche quella fetta di pubblico che invoca un cambiamento.

Tuttavia, la situazione è ancora in divenire. Mediaset non ha ancora sciolto le riserve e i giochi restano aperti. E potrebbero esserci delle sorprese importanti visto che nell’ultimo periodo l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di puntare molto sulla sperimentazione, basti pensare a L’Isola dei Famosi, prima con Vladimir Luxuria e ora con Veronica Gentili, che non ha mai condotto dei reality.