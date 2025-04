Shaila attaccata dopo la rottura con Lorenzo in finale al GF, il padre la difende: “Ci dovete credere”

Fonte: IPA Shaila Gatta

Le porte della casa del Grande Fratello 2025 si sono definitivamente chiuse, a trionfare è stata la simpatia di Jessica Morlacchi. Non è la vincitrice, però, la più chiacchierata di questa movimenta edizione. A continuare a essere al centro di un’aspra polemica social è Shaila Gatta, il cui atteggiamento nei confronti dell’ormai ex fidanzato Lorenzo Spolverato non è piaciuto al pubblico. In difesa della ballerina arriva il papà Cosimo.

Shaila, la bufera dopo la rottura con Lorenzo al GF

La finale del Grande Fratello 2025, andata in onda lunedì 31 marzo, è stata ricca di colpi di scena. Il più inaspettato è stata la fine degli Shailenzo, la coppia più longeva di quest’edizione del reality ma che non ha superato la fine del gioco. Durante la finalissima Shaila Gatta è rientrata in casa con la chiara intenzione di porre fine alla storia con il modello Lorenzo Spolverato. Con un atteggiamento che sul web è stato definito “glaciale”, la ballerina ha accusato il compagno di averla trattata in modo “brutale e aggressivo” e di non averla difesa, definendo infine il loro amore come “tossico”.

In molti hanno accusato l’ex velina di essersi lasciata influenzare da terzi una volta uscita dalla casa del GF. Lei, però, ha messo le cose in chiaro. In un messaggio all’ex gieffino Daniele Dal Moro, Shaila ha spiegato: “So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compreso la mia famiglia”. Nel lungo messaggio, Gatta definisce “ridicoli” i discorsi sulla rottura della sua relazione con Spolverato e ribadisce: “Che ognuno accetti le cose come stanno, e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione”.

La difesa del papà Cosimo

Qualche giorno dopo, a prendere le difese della figlia è arrivato anche Cosimo Gatta, che in una diretta su TikTok ha raccontato delle difficoltà affrontate da Shaila una volta fuori dalla casa del GF. Il genitore ha tuttavia ribadito che nessuno ha chiesto alla ragazza di porre fine alla sua storia d’amore. “Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta” sono le parole di Cosimo.

Nessuna imposizione da parte della redazione al fine di un ultimo colpo di scena. “Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. – conclude il signor Gatta – Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio”. Silenzio stampa, invece, da parte di Lorenzo Spolverato che non ha ancora commentato in alcun modo la fine della relazione con Shaila. Tornato a casa, il modello si sta godendo l’affetto dei suoi cuccioli e della famiglia dopo lunghi mesi di lontananza.